Ascoli e Carpi si affrontano al “Del Duca” nel match della 29esima giornata Serie C, Girone B. Ascoli terza in classifica con 53 punti, gli emiliani sono invece a quota 32 grazie nella zona medio bassa della classifica.

Prima dell’inizio della gara il portiere dell’Ascoli Vitale ha depositato un mazzo di fiori sotto la Curva Nord per ricordare il portiere Strulli, scomparso 14 Febbraio di 61 anni fa a causa di uno scontro di gioco nel derby con la Sambenedettese al “Ballarin”.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI: Vitale, Nicoletti, Damiani, Silipo (65’ Galuppini), Chakir (65’ Gori), D’Uffizi (81’ Oviszach), Guiebre (81’ Pagliai), Alagna, Rizzo Pinna, Rizzo, Milanese (58’ Corradini). A disp.: Brzan, Barosi, Ndoj, Corazza, Menna, Bando, Palazzino. All. Tomei

CARPI: Sorzi, Rigo, Zagnoni, Figoli (81’ Mahrani), Panelli (81’ Benvenuto), Stanzani, Sall, Tcheuna (46’ Verza), Rossini (46’ Lombardi), Rosetti, Pietra. A disp.: Pasin, Scacchetti, Cecotti, Casarini, Giani, Gaddini. All. Cassani

ARBITRO: Mastrodomenico di Matera

RETI: 3’ Chakir (A), 16’ Silipo (A), 68’ D’Uffizi (A)

NOTE: Ammoniti Rossini (C), Rizzo (A), Chakir (A), Guiebre (A), Corradini (A), Benvenuto (C). Spettatori 9.723 (di cui 7.150 abbonati) per un incasso di 60.996,94 € (38.767,94 €). Rec. 2’ pt, 4’ st.

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0′ Inizia il match, Ascoli in possesso gestisce

1′ primo squillo, contropiede e tiro dal vertice sinistro di Guiebre palla di poco sopra la traversa

2′ GOOOOOOOOL ASCOLI, Rizzo Pinna sulla sinistra mette in mezzo con l’esterno destro, Sorzi respinge il tap in al volo di D’Uffizi, ma nulla può su Chakir che infila a porta vuota

10′ Ammonito Rossini per un fallo su Rizzo Pinna a centrocampo

11′ ammonito Rizzo per un fallo a centrocampo, entrata a gamba tesa

16′ GOOOOOOOOOOL ASCOLI, Silipo imbeccato da un lancio perfetto di 40 metri di Rizzo Pinna, stoppa al limite dell’area a destra si accentra e infila di potenza con un diagonale sul secondo palo

27′ cade male Chakir a centrocampo e si fa male alla spalla, soccorso dai sanitari

31′ corner del Carpi che reclama in area un fallo di mano. Gli ospiti si giocano una card FVS, l’arbitro non sanziona e si prosegue

36′ ammonito Chakir

40′ brutto fallo su Chakir a centrocampo, proteste dei bianconeri, ma l’arbitro assegna solo la punizione

42′ D’Uffizi si accentra e cerca il tiro a giro, troppo centrale respinge Sorzi

44′ GOL ANNULLATO AL PICCHIO Silipo infila in rete con un perfetto tiro teso dalla destra, la tocca D’Uffizi e l’arbitro annulla per offside. L’Ascoli si gioca la card FVS, l’arbitro non concede il gol

45′ 2 minuti di recupero

46′ Rizzo in scivolata salva tutto in area fermando il tiro di Stanzani che termina così in corner

47′ termina il primo tempo

SECONDO TEMPO

46′ ricominica il match Doppio cambio Carpi: escono Tcheuna e Rossini, dentro Verza e Lombardi

47′ Tcheuna ha una bu0na occasione in area, impatta male sul cross dalla destra e la palla termina sul fondo

50′ rischia ancora il Picchio da corner, il Carpi è rientrato bene in campo

54′ Stanzani ci prova dal limite, tiro debole para Vitale

58′ Ascoli, esce milanese entra Corradini

60′ perde palla a centrocampo l’Ascoli e Lombardi tenta un tiro direttamente in porta con Vitale fuori dai pali, palla sopra la traversa

61′ OCCASIONE ASCOLI in contropiede D’Uffizi si invola a tutto campo e dal limite dell’area tira, palla di poco sul fondo

63′ OCCASIONE CARPI tiro insidioso di Sall in diagonale dalla destra he termina in corner dopo una deviazione di Nicoletti.

64′ Doppio cambio Ascoli: fuori Chakir e Silipo, dentro Gori e Galuppini

68′ GOOOOOOOL ASCOLI, lancio di Alagna da centrocampo che pesca D’Uffizi al limite dell’area a sinistra, stop, dribbling e tiro che si infila in rete

70′ ammonito Guiebre

75′ punizione dal limite per il Carpi, Stanzani colpisce la barriera palla in corner, il Carpi si gioca la card per un tocco di mano. L’arbitro non concede il penalty

80′ Doppio cambio Ascoli: fuori D’Uffizi e Guiebre dentro Oviszach e Pagliai. Nel Carpi out Panelli e Figoli, dentro Mahrani e Benvenuto

85′ ammonito Corradini

90′ 4 minuti di recupero

91′ punizione dal limite per il Picchio, batte Rizzo Pinna, pallone alto

94′ termina la gara

