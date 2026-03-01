ASCOLI PICENO – Una prova di forza perentoria, un segnale inequivocabile al campionato e, soprattutto, alla Sambenedettese in vista del derby. L’Ascoli di Tomei travolge il Carpi con un secco 3-0 nella ventinovesima giornata del Girone B, confermando una condizione atletica e mentale invidiabile.

Davanti a quasi diecimila spettatori (9.723 per la precisione), i bianconeri archiviano la pratica emiliana con una mezz’ora iniziale di fuoco e una gestione autoritaria nella ripresa. I tifosi al termine intonano: “Noi vogliamo vincere il derby”

I protagonisti della gara in sala stampa

Il tecnico del Carpi, Cassani: “Le prime due volte che l’Ascoli è venuto avanti ha fatto due gol e questo indirizza la gara. Abbiamo reagito e recuperato tanti palloni, ma ci è mancata qualità nell’ultima giocata. Sappiamo la forza dell’Ascoli soprattutto in casa, merito a loro, ma anche demerito nostro. Quando abbiamo pareggiato l’aggressività agonistica la gara era già ormai indirizzata. Siamo stati poco concreti e abbiamo concesso troppo.”

Mister Tomei: ““Abbiamo fatto gran parte di quello che avevamo preparato, sapevamo che il Carpi sarebbe venuto forte uomo su uomo e ci avrebbe lasciato più gioco verticale, ma a volte ci siamo complicati un po’ la vita

I ragazzi sono cresciuti in consapevolezza e in determinazione nel voler fare le cose e questo porta ad essere più decisi quando attacchi la porta o cerchi un’imbucata e la profondità.

D’Uffizi capitano? Aveva espresso questo desiderio, come gruppo lo abbiamo fatto molto volentieri, Alagna è stato molto contento di cedergli la fascia”.

Damiani:““Sapevamo che il Carpi sarebbe venuto forte uomo su uomo, ma abbiamo avuto poca lucidità in alcuni momenti della gara, ad esempio nella fase di costruzione e di questo va dato anche merito al Carpi. E’ stata una partita giocata bene, ma a volte una palla in verticale può fare solo bene. Il derby? E’ una gara che si presenta da sola, mi aspetto una battaglia, ma non dobbiamo farla diventare una partita sporca, dovremo giocare il nostro calcio e metterli in difficoltà più che possiamo, dovremo essere lucidi”.

TABELLINO E CRONACA

