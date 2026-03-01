ASCOLI PICENO – Che cuore.
L’Atletico Ascoli vince 3-1 contro il Chieti al “Del Duca”, ben 400 spettatori con oltre 200 tifosi provenienti dall’Abruzzo, nel pomeriggio di domenica primo marzo, match valevole per il girone F di serie D.
Neroverdi in vantaggio dopo cinque minuti di gioco con Monsif ma gli ascolani ribaltano la situazione già della prima frazione con Maio e Minicucci su rigore. Nel secondo tempo il sigillo di Sbrissa.
Bianconeri sempre più in zona PlayOff, un’altra partita da ricordare per i ragazzi di Simone Seccardini.
Di seguito il tabellino completo
ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, D’Alessandro, Feltrin (26’st Nonni); Carbone (41’st Gafuri), Coppola (22’st Didio), Vechiarello, Forgione (22’st Muro), Sardo; Minicucci (16’st Sbrissa), Maio.
A disposizione: Viganò, Camilloni, Bucco, Antoniazzi.
Allenatore: Simone Seccardini.
CHIETI (3-5-2): Zanin; Morichelli (34’st Madonna), Gonzalez, Caparros; Gueye (30’st Di Pardo), Mbaye (30’st Pollini), Selasi, Sanz Fernandez, Calvosa (23’st Allessi); Ela Mangue, Monsif (21’st Oddo).
A disposizione: Mercorelli, Popovici, Surricchio, Daly.
Allenatore: Francesco Del Zotti.
ARBITRO: Andrea Scarano di Seregno.
ASSISTENTE 1: Leonardo Moscolari di Bergamo.
ASSISTENTE 2: Riccardo Benzi di Crema.
RETI: 5’pt Monsif, 22’pt Maio, 32’pt rig. Minicucci, 18’st Sbrissa.
NOTE: Ammoniti: Forgione, Feltrin, Morichelli, Didio. Angoli: 2-0. Recuperi: 0’pt-5’st. Spettatori: 400 (di cui 257 ospiti).
