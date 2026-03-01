Il mister: “Meglio in casa che in trasferta? Mah, più che altro ci sono state situazioni arbitrali che non ci sono piaciute e abbiamo deciso di non parlarne più”

ASCOLI PICENO – Sempre più una solida realtà.

L’Atletico Ascoli, nel pomeriggio di domenica primo marzo, ha battuto il Chieti 3-1 al “Del Duca”, match valevole per il girone F di serie D.

Bianconeri in zona PlayOff, un sogno che si sta avverando.

Di seguito le dichiarazioni di mister Simone Seccardini, a fine gara in conferenza stampa, riportate dal portale del Club bianconero: “Vittoria meritata, bravi i miei ragazzi a prendere subito le misure ad un campo secco. Siamo usciti fuori dopo lo svantaggio iniziale, abbiamo ribaltato la situazione e rischiato quasi zero. Meglio in casa che in trasferta? Mah, più che altro ci sono state situazioni arbitrali che non ci sono piaciute e abbiamo deciso di non parlarne più.

