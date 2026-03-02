ASCOLI PICENO – Il primo appuntamento del 22° ciclo primaverile delle “Passeggiate Vagabonde” della Fondazione Don Giuseppe Fabiani è previsto venerdì 6 marzo 2026 alle ore 17,30 presso la sede della Fondazione in via Annibal Caro 36 ed è dedicato a Porta Corbara.

La conferenza è tenuta dall’architetto Rodolfo Terpolilli e segue le precedenti dedicate a “Porte e ponti di Ascoli” nel corso delle quali, seguendo il senso orario della pianta cittadina, sono state illustrate Porta Romana, Porta Solestà, Porta Tufilla, Porta Maggiore e Porta Torricella o Tornasacco, Porta Cartara.

Stavolta si approfondiscono le vicende storiche di porta Corbara che hanno interessato un antico accesso alla città aperto nel lato ovest delle mura per chi proveniva dalla via dal monte di Rosara, lungo la cresta spartiacque tra le valli del Tronto e del Castellano.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.