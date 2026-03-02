AMANDOLA (FM) –Si è conclusa con grande successo la 7ª edizione di “Diamanti a Tavola”, svoltasi ad Amandola sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026, grazie anche all’azioni di informazione, convegni e sessione pratica, organizzate da Partners in Service srl, CEA “Ambiente e Mare” R. Marche, Ente di consulenza per le aziende agricole e forestali presente nel sito Ismea. cofinanziate dal CSR Marche 2023/2027 – Intervento SRH04 – Annualità 2024, , in collaborazione con il Comune di Amandola Sindaco Adolfo Marinangeli, Vice Sindaco Giovanni Annessi e Assessore Turismo Anna Rita Grazioli e grazie Alberto Mandozzi Micologo e Presidente ATAM – Associazione Tartufai dei Monti Sibillini.

L’evento ha registrato un’ampia e qualificata partecipazione di operatori agricoli, imprenditori, tecnici, istituzioni e cittadini, confermandosi un momento di alto valore tecnico, scientifico e divulgativo dedicato al Tartufo Nero Pregiato e alle eccellenze agroalimentari dei Sibillini.

Sabato 28 febbraio la giornata si è aperta con la sessione pratica in tartufaia “Tecniche di coltivazione del Tartufo Nero Pregiato”, molto partecipata e ricca di contenuti tecnici. Di particolare rilievo la presenza di Cristiano Peroni, Responsabile del Centro Tartuficoltura delle Marche – AMAP (Agenzia Marche Agricoltura Pesca), il cui intervento ha rappresentato uno dei momenti centrali dell’intero programma, offrendo indicazioni concrete sullo sviluppo e la gestione delle tartufaie marchigiane. Sono inoltre intervenuti Alberto Mandozzi, Esperto micologo e Presidente ATAM Associazione Tartufai dei Monti Sibillini, e le aziende del territorio coinvolte nella dimostrazione pratica, che hanno contribuito con preziose testimonianze ed esperienze operative. A tutti loro va un sentito ringraziamento per la professionalità, la disponibilità e il contributo qualificato offerto alla piena riuscita dell’iniziativa.

A seguire si è svolto il convegno “Valorizzazione del Tartufo Nero Pregiato e dei prodotti tipici dei Sibillini: azioni e opportunità alla luce della Legge del Benessere (L.R. 23/2023)”, durante il quale sono state approfondite le prospettive della filiera, le opportunità normative e il ruolo del tartufo nella promozione territoriale. Nel corso dell’incontro sono intervenuti Barbara Zambuchini, Biologa Nutrizionista di Partners in Service srl, che ha approfondito le opportunità offerte dalla normativa regionale in materia di benessere, Alberto Mandozzi, Presidente ATAM, con un contributo dedicato al valore identitario del Tartufo Nero Pregiato, Leonardo Seghetti, esperto enogastronomia ed oleologo, con una intervento sull’importanza enogastronomico del tartufo in relazione del recente riconoscimento del 10 dicembre 2025 della Cucina Italiana, patrimonio UNESCO.

Molto apprezzato lo show cooking dello Chef Davide Camaioni, vincitore del “Tartufo Award 2024”, che ha valorizzato il tartufo nero pregiato in abbinamento ai prodotti tipici locali.

Domenica 1 marzo il programma è proseguito con il convegno “Marketing territoriale e turismo esperienziale: tartufo nero pregiato”, dedicato al ruolo strategico del tartufo come leva di sviluppo per le aree interne. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Adolfo Marinangeli, del Vice Sindaco Giovanni Annessi e dell’Assessore al Turismo Maria Rita Grazioli. Sono intervenuti Alberto Mandozzi, Presidente ATAM, con un approfondimento sugli aspetti storici e naturalistici del tartufo, Roberto Ferretti, Presidente dell’Associazione “Agriturismo-Marche Turismo Relazionale Integrato APS”, sul valore delle tradizioni gastronomiche, e Luca Giacomozzi, Agronomo esperto di Qualità e Sicurezza Alimentare, che ha illustrato le potenzialità della “truffle experience” nel marketing territoriale.

A concludere i lavori è stato Michele Boscagli, Presidente dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo, la cui presenza ha rappresentato un momento di grande prestigio istituzionale. Nel suo intervento ha evidenziato l’importanza della rete nazionale delle Città del Tartufo come strumento di promozione integrata, identità territoriale e crescita economica per le comunità locali.

Successivamente si è svolto il convegno “Il diamante dei Sibillini: territorio, turismo e salute”, con focus sulla Legge Regionale 23/2023 e sulle nuove prospettive legate al benessere, alla qualità della vita e allo sviluppo sostenibile del territorio. Nel corso dell’incontro sono intervenuti Barbara Zambuchini, Biologa Nutrizionista di Partners in Service srl, che ha approfondito le opportunità offerte dalla normativa regionale in materia di benessere, Alberto Mandozzi, Presidente ATAM, con un contributo dedicato al valore identitario del Tartufo Nero Pregiato, e Roberto Ferretti, Presidente dell’Associazione “Agriturismo-Marche Turismo Relazionale Integrato APS”, che ha illustrato il ruolo del cosiddetto “tuberturismo” come leva di sviluppo locale. Le conclusioni hanno evidenziato la forte connessione tra qualità agroalimentare, promozione territoriale e nuove strategie di turismo esperienziale. Interessante l’intervento di Emidio Angellozzi, Azienda Angellozzi Tartuficoltura.

L’iniziativa si è confermata un’importante occasione di confronto tra istituzioni, mondo scientifico, associazioni di categoria e imprese, contribuendo concretamente alla promozione del tartufo nero pregiato dei Sibillini come eccellenza identitaria e motore di sviluppo turistico ed economico.

Importante la presenza all’evento Michele Boscagli, Presidente dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo, obiettivo è fare rete, ad oggi raggruppa soci da 18 regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia, passando per la Regione Marche. La storia associativa rivela come le ‘Città’ siano riuscite a sintetizzare tre vocazioni, inizialmente differenziate: produzione del tartufo, commercializzazione e promozione turistica a esso collegata, rendendo sinergico lo sviluppo del territorio e consolidando un rapporto di qualità con il consumatore. Si è complimentato con l’amministrazione comunale, Sindaco Adolfo Marinangeli, per il percorso di qualità intrapreso di promozione e valorizzazione del tartufo fresco.

Presente anche la Antonella Brancadoro, Direttrice dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo, che ha sottolineato l’importanza delle manifestazioni di qualità come quella della Città di Amandola per promuovere il tartufo, dato che è esclusivamente rivolta a valorizzare il prodotto fresco senza la presenza di salse e oli a base di tartufo.

Hanno apportato valore aggiunto all’evento le azioni informative “convegni e sessioni pratiche “ organizzate da Partners in Service srl, Ente di consulenza per le imprese agricole e forestali, cofinanziato nell’ambito del CSR Marche 2023-2027 – Intervento SRH04 n. 249 – Annualità 2024 – ID 77402 – (Decreto n. 52/CIM del 29/01/2025).

Presente il mercato dei prodotti tipici dei sibillini ed è stato possibile degustare il tartufo nero pregiato presso le diverse ristoranti che hanno aderito all’iniziativa, tra cui alla casa del parco menù a cura dello Chef Davide Camaioni.

Si ringraziano: L’Amministrazione Comunale della Città di Amandola per la collaborazione e il supporto istituzionale, Cristiano Peroni, Agronomo Responsabile Centro Tartuficoltura delle Marche – AMAP, la Dott.ssa Francesca Severini, Direttrice AMAP, Michele Boscagli, Presidente Associazione Nazionale Città del Tartufo, e la direttrice Antonella Brancadoro, Associazione Nazionale Città del Tartufo, Alberto Mandozzi, Presidente ATAM Associazione Tartufai dei Monti Sibillini, Davide Camaioni, Chef e vincitore del “Tartufo Award 2024”, Emidio Angellozzi dell’Azienda Angellozzi Tartuficoltura, Samuele Bruni dell’Azienda Agricola “Le Sibille”, tutti i relatori intervenuti, le istituzioni presenti e i partecipanti che hanno contribuito alla piena riuscita dell’evento.

