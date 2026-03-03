“Mi auguro una bella partita, sono passati tanti anni, nell’85 noi scendevamo dalla Serie A, ora le dinamiche calcistiche sono diverse, ci si trova in Serie C” – ricorda Domenico Agostini, per tutti Meco.

ASCOLI PICENO – Il countdown sta per terminare. Mercoledì 4 marzo, alle ore 21 lo stadio “Riviera delle Palme” tornerà a ospitare il derby tra Sambenedettese e Ascoli, una sfida che in campionato manca da quasi quattro decenni. L’ultimo precedente a San Benedetto risale infatti al 5 gennaio 1986, quando le due compagini si affrontarono nella 17ª giornata di Serie B.

“Mi auguro una bella partita, sono passati tanti anni, io li ho giocati i derby, nell’85 noi scendevamo dalla Serie A, ora le dinamiche calcistiche sono diverse, ci si trova in Serie C – ricorda Domenico Agostini, per tutti Meco, è tra i calciatori più rappresentativi della storia bianconera – l’Ascoli cercherà di fare la partita, sapendo che poi si deve arrivare a Ravenna nello scontro di vertice, senza espulsioni e con i giocatori integri, non deve cadere nei tranelli e usare molto la testa”

Agostini, ormai testimone del calcio anni’80 e molto diverso da quello attuale, con la maglia del Picchio per lui 127 presenze e 5 gol tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, parla del fattore emotivo: “La Samb a livello di emotività credo che abbia una spinta diversa, si devono salvare, giocheranno fino all’ultimo per cercare di non perdere, per loro è decisivo. L’Ascoli affronterà tutto con la consapevolezza di avere una squadra costruita per le prime posizioni. C’è molto entusiasmo, c’è fila per fare i biglietti, dopo 40 anni si torna a vivere un derby al “Riviera”. Ci sarà uno spettacolo sicuramente degno con diecimila persone sugli spalti. Godiamoci questa bella partita”.

In quel pomeriggio di inizio anno, l’Ascoli di Vujadin Boskov arrivava al “Riviera” da capolista, mentre la Samb di Giampiero Vitali navigava a metà classifica. La gara, diretta dall’arbitro internazionale D’Elia, si risolse in un botta e risposta nella ripresa. Prima il vantaggio bianconero con Massimo Barbuti poi il pareggio rossoblù con Sauro Fattori. Quello del 1986 fu il primo e, fino ad oggi, l’unico derby di campionato disputato nell’impianto sambenedettese, che all’epoca era stato inaugurato da appena cinque mesi.

L’ultimo precedente in assoluto però in casa rossoblù, è del 29 Ottobre 2025, valido per la Coppa Italia Serie C. La Samb vittoriosa per 2 reti a 1 con i gol dell’ex Sbaffo e Konate, per l’Ascoli in gol Rizzo.





