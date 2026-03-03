ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale di Ascoli ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione scientifica in tema di inclusione sociale e di diritti umani delle persone con disabilità con il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica (DSMSP) dell’Università degli Studi di Cagliari e l’associazione Università Europea del Mediterraneo. I soggetti firmatari avvieranno una collaborazione finalizzata ad attività atte ad ampliare i servizi offerti alle persone con disabilità e a migliorarne i livelli di partecipazione e di inclusione sociale e a promuovere e implementare buone pratiche che assicurino la salute, la sicurezza e i diritti delle persone con disabilità in situazioni di emergenza a livello europeo ed extra-europeo. Inoltre collaboreranno nell’ambito delle attività di ricerca sull’inclusione sociale e i diritti umani delle persone con disabilità, come pure all’individuazione di opportunità di finanziamento internazionali che incentivino la collaborazione con altri Comuni, organismi o istituzioni dell’Unione Europea e di altri Paesi extra-europei per lo sviluppo di progetti che consentano l’ampliamento dei servizi offerti alle persone con disabilità, il miglioramento dei loro livelli di partecipazione e di inclusione sociale, nonché la promozione e l’implementazione di buone pratiche che assicurino la salute, la sicurezza e i diritti delle persone con disabilità in situazioni di emergenza a livello europeo ed extra-europeo.
