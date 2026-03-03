OFFIDA – C’è una domanda semplice, ma profondamente potente, che accompagnerà la prossima serata firmata PsycOphis: “Perché dovrei?”. È da qui che prenderà avvio l’incontro dedicato al tema del fumo – sigaretta tradizionale ed elettronica – in programma venerdì 6 marzo 2026 alle ore 21 presso l’Enoteca Regionale delle Marche di Offida.

All’interno del ciclo “Momenti 2026 – La cultura psicologica per tutti”, la serata sarà un’occasione per fermarsi a riflettere su una delle abitudini più diffuse e controverse del nostro tempo. Il fumo non è soltanto un comportamento: è una dipendenza complessa che intreccia aspetti biologici, psicologici, relazionali e culturali. Per questo parlarne richiede uno sguardo ampio, capace di andare oltre i giudizi e i luoghi comuni.

Durante l’incontro si affronteranno i meccanismi della dipendenza da nicotina, il ruolo della motivazione nel cambiamento e i falsi miti che ancora oggi circolano, soprattutto riguardo alle sigarette elettroniche. Quanto sono davvero “meno dannose”? Perché smettere è così difficile anche quando si è consapevoli dei rischi? E cosa significa, concretamente, prevenzione?

A guidare la riflessione saranno il dottor Raffaele Trivisonne, Presidente LILT Associazione Provinciale di Ascoli Piceno, e la dottoressa Elena Mohwinckel, psicologa e psicoterapeuta, che offriranno un contributo scientifico e psicologico per comprendere meglio le dinamiche del fumo e le possibilità di cambiamento. Accanto ai loro interventi, spazio anche a una testimonianza reale: una voce diretta che racconterà la propria esperienza, per rendere il confronto ancora più autentico e vicino alla vita quotidiana.

L’evento è gratuito, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite. https://www.eventbrite.it/e/perche-dovrei-venerdi-6-marzo-2026-ore-2100-tickets-1983940107267?aff=oddtdtcreator

