ASCOLI PICENO – Capofila del progetto è il Comune di Ascoli Piceno in partenariato, costituito tra i seguenti soggetti pubblici e privati: Comuni di Acquasanta Terme, Roccafluvione, Venarotta, Montegallo e Montalto delle Marche e Associazione sportiva dilettantistica gruppo Sganasso, Nardinocchi Bike Academy, ASD Progetto Ciclismo Piceno e Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta FIAB sezione di Ascoli Piceno.

“A scuola sicuri in bicicletta“, all’interno del progetto “Piceno Bike”, è sviluppato da ASD Progetto Ciclismo Piceno e Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta FIAB sezione di Ascoli Piceno. In totale si svolgeranno 3 incontri con ben 27 classi per oltre 500 studenti: un percorso di incentivazione alla mobilità sostenibile con l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, articolato in lezioni teoriche e pratiche. Il fine è di educare al corretto uso della bicicletta, alle regole della sicurezza su strada, ad individuare i percorsi di collegamento casa-scuola, come il bici-bus.

Il sindaco Marco Fioravanti ha detto che “questo progetto si inserisce perfettamente nella traiettoria che, come Amministrazione, stiamo tracciando per quanto riguarda la mobilità: vogliamo incentivare l’uso di mezzi sostenibili per gli spostamenti quotidiani, sensibilizzando la cittadinanza e promuovendo buone pratiche. Lavorare sui giovani e sul quotidiano tragitto casa-scuola è sicuramente un elemento essenziale di questo percorso”.

L’assessore Attilio Lattanzi ha aggiunto: “Il nostro impegno per creare percorsi ciclabili prosegue e, oltre all’aspetto infrastrutturale, portiamo avanti un discorso culturale, che partendo dalle nuove generazioni vuole spingere sempre più verso una mobilità dolce, sostenibile e a misura d’uomo. Siamo felici di essere capofila di un progetto così importante, che mette insieme tante realtà istituzionali e associative, perché facendo rete si ottengono i risultati migliori”.

“Il coinvolgimento delle scuole – ha spiegato l’assessore alla Pubblica istruzione, Donatella Ferretti – rientra nel discorso educativo su temi di grande importanza per il futuro, come la mobilità e la sostenibilità. Due concetti che questo progetto coniuga in maniera intelligente, aprendo le strade a una maggiore consapevolezza sull’uso della bici per recarsi a scuola e, più in generale, sul tema della ciclabilità”.

L’assessore allo Sport, Nico Stallone, ha dichiarato: “L’attività fisica quotidiana è un tassello essenziale per una migliore qualità della vita. Promuovendo buone pratiche, come andare in bicicletta a scuola, diamo impulso all’educazione sui temi della prevenzione e della salute. Coinvolgere i ragazzi e le ragazze in questo scenario è fondamentale per aiutarli a crescere in modo corretto e consapevole”.

Piceno Bike vi aspetta alla fiera del cicloturismo di Padova per la valorizzazione del territorio e del cicloturismo piceno. “Piceno Bike”: un progetto “Bici in comune“ Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute S.p.A. e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI per valorizzare il cicloturismo “A scuola sicuri in bicicletta”.

