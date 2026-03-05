All’incontro parteciperanno come relatori il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno Umberto Monti e l’avvocato cassazionista Ermanno Consorti

CASTEL DI LAMA – Lunedì 9 marzo alle ore 18:30, nella sala consiliare del Comune di Castel di Lama, in via Carrafo, si terrà un incontro pubblico dedicato all’approfondimento dei principali punti della riforma costituzionale sulla giustizia, su cui i cittadini saranno chiamati a esprimersi nel referendum previsto per il 22 e 23 marzo.

L’iniziativa è promossa dal Movimento 5 Stelle di Castel di Lama. All’incontro parteciperanno come relatori il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno Umberto Monti e l’avvocato cassazionista Ermanno Consorti. Interverranno inoltre gli onorevoli Giorgio Fede e Roberto Cataldi, membro della Commissione Affari Costituzionali del Senato.

