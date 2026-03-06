Lo scopo è quello di dare voce alle giovani donne che stanno già costruendo il futuro della scienza, investire nella loro formazione e offrire loro concreti strumenti e opportunità di crescita

ASCOLI PICENO – “Donne e Scienza” è il tema centrale delle due iniziative che il Soroptimist club

di Ascoli Piceno mette in campo per parlare di parità di genere e pari

opportunità in occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna. Due

gli eventi in programma ad Ascoli e San Benedetto nei giorni 6 e 7 marzo, nel

corso dei quali si affronteranno argomenti legati alla leadership femminile e al

superamento degli stereotipi di genere in ambito STEM.

Lo scopo è quello di dare voce alle giovani donne che stanno già costruendo il

futuro della scienza, investire nella loro formazione e offrire loro concreti

strumenti e opportunità di crescita. In linea con la progettualità che il

Soroptimist porta avanti a livello nazionale con un impegno concreto per

l’empowerment femminile, il Club promuove due importanti eventi dedicati alle

discipline Stem in collaborazione con Generazione STEM, una community

nazionale composta da giovani e talentuose ragazze laureate in ambito

scientifico e tecnologico, protagoniste come relatrici d’eccellenza e modelli

contemporanei di competenza e leadership.

“Il percorso verso la parità di genere passa attraverso iniziative culturali e di

sensibilizzazione – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – che consentano

di tenere alta l’attenzione sulla questione femminile. In occasione della giornata

internazionale della donna, questi appuntamenti assumono un valore ulteriore e

sono utili a stimolare la riflessione su questi temi”.

L’assessore alle Pari opportunità, Barbara Pennacchietti, ha aggiunto: “Saranno

due giorni intensi, per i quali ringrazio il Soroptimist Club. Il ruolo della donna

oggi va visto e pensato nell’ambito delle grandi trasformazioni della nostra

società, affermando una parità di genere che non sia solamente teorica ma che

trovi effettiva applicazione in tutti gli ambiti, da quello lavorativo a quello

sociale. Solo così potremo avere una società più giusta e davvero egualitaria”.

Il programma prende il via venerdì 6 marzo ad Ascoli al Teatro Filarmonici con

l’evento “Donne & Stem: tra Bias di Genere e Opportunità”, incontro dedicato

al valore della leadership femminile nei settori tecnico-scientifici (inizio ore

18.00). L’evento, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno, dall’Università

Politecnica delle Marche, dalla Fondazione Universitaria per lo Sviluppo

Imprenditoriale e dal BIM Tronto, affronta con approccio concreto il tema dei

bias di genere ancora presenti nei percorsi accademici e professionali STEM, evidenziando al tempo stesso le straordinarie opportunità che questi ambiti

offrono alle nuove generazioni.

Dopo i saluti istituzionali della Presidente Simona Palestini, del Sindaco Marco

Fioravanti, del Questore Aldo Fusco, dell’Assessore alle Pari Opportunità

Barbara Pennacchietti, dell’Assessore all’Istruzione Donatella Ferretti e della

Presidente provinciale della Commissione Pr Mari Antonietta Lupi, si aprirà un

dialogo a più voci con le rappresentanti di Generazione STEM impegnate in

ambiti professionali diversi che racconteranno la loro esperienza offrendo

interessanti spunti di riflessione sul tema. Si tratta di Chiara Pacchioli

(Responsabile del progetto Generazione Steam), Alessia Mircoli (Biologa

ambientale), Serena Aprano (Ingegnera Informatica), Ilaria Sanna (Ingegnera

Aeronautica), Sara Biancardi (Biologa Marina).

Seguirà un panel di confronto tra mondo accademico e imprenditoriale del

territorio, con la partecipazione del Prof. Gian Luca Gregori (Presidente della

Fondazione Universitaria), della Prof.ssa Silvia Sabbadini (Università

Politecnica delle Marche), delle dirigenti dello stabilimento Pfizer (Fausta

Angelici, Valeria Giannelli, Barbara Sansoni), delle imprenditrici Laura e

Alessandra Damiani (Orsini & Damiani) e della Vicepresidente del BIM Tronto,

Sabrina Stazi.

Un momento di dialogo intergenerazionale che dimostra come il territorio

piceno sia pronto a sostenere il talento femminile nei settori ad alta innovazione.

La giornata di sabato 7 marzo sarà invece dedicata alle scuole con un incontro

rivolto agli studenti degli istituti superiori dal titolo “La scienza che a scuola

non ci hanno raccontato” che si terrà a S. Benedetto presso Auditorium

Comunale Tebaldini (inizio Ore 09:15). Si tratta di uno spettacolo di role

modeling patrocinato dal Comune di San Benedetto, dedicato alle grandi donne

di scienza che hanno contribuito al progresso dell’umanità, ma le cui storie sono

state spesso dimenticate nei libri di testo. Rivolto principalmente a studenti e

studentesse delle scuole superiori, docenti e famiglie, l’evento intende offrire

nuovi modelli di riferimento, capaci di ispirare le scienziate di domani e di

promuovere una cultura della parità fondata sul merito e sulle competenze.

Due giornate che rappresentano una sintesi virtuosa tra istituzioni, università e

mondo dell’impresa per costruire insieme un futuro basato sulle competenze,

sull’innovazione e sulla piena partecipazione femminile.

L’impegno del Soroptimist a favore della promozione della formazione

femminile si rinnova da anni anche attraverso il progetto relativo al Bando

Bocconi, “Women Driving Future”, finanziato dall’Unione Italiana, che offre a

giovani laureate del territorio l’opportunità di accedere a un corso di alta formazione presso la Università Bocconi. “Abbiamo scelto di investire in

maniera concreta sul talento femminile e sullo sviluppo del territorio – dichiara

la Presidente Simona Palestini – e intendiamo dare spazio alle giovani donne

che stanno già costruendo il futuro della scienza e dell’innovazione. Il

cambiamento passa dall’esempio, ma anche da opportunità concrete che

dobbiamo dare alle giovani per realizzare la parità di genere in ogni ambito,

formativo e professionale”.

