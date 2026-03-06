ASCOLI PICENO – “Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento alla società U.S. Sambenedettese, al presidente Vittorio Massi e alla Dottoressa Maria Elisa D’Andrea per la cortese accoglienza e ospitalità a me riservate in occasione del derby disputato al Riviera delle Palme. Un grazie anche a tutti i tifosi rossoblù per il rispetto e l’accoglienza dimostrati: questo comportamento, per me, è una vittoria del territorio”.

Così il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, dopo il derby vinto dal Picchio contro la Sambenedettese per 1-0 al ‘Riviera delle Palme’ dove il primo cittadino era presente: “In un contesto sportivo caratterizzato dalla grande passione di ambo le tifoserie, come dimostrato anche in occasione della gara d’andata al Del Duca, gesti di attenzione e rispetto istituzionale rappresentano un segnale importante, capace di valorizzare il significato più autentico dello sport e della leale competizione”.

