ASCOLI PICENO – Più corse per “MyStart”, il servizio a chiamata destinato principalmente agli studenti dei corsi ITS Academy Tecnologia e Made in Italy ma anche ai dipendenti degli stabilimenti della zona industriale. Da lunedì 9 marzo saranno attivate, in via sperimentale, quattro nuove corse, dal lunedì al venerdì: da Porta Cappuccina (fermata Bar Musical) partiranno alle ore 8.30 e alle ore 14.40, mentre dal bivio Bonifica (fermata Bucciarelli) alle ore 12.50 e alle ore 19.

Il percorso, effettuato in entrambi i sensi di marcia, è il seguente: Porta Cappuccina, viale Federici, piazza Giacomini, via Zeppelle, stadio, via della Repubblica, Monticelli, Zona industriale ovest, bivio Bonifica fermata ‘Bucciarelli’.

“Insieme alla Start stiamo portando avanti questo progetto – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – che permette di raggiungere gratuitamente sia il posto di lavoro sia la sede dei corsi ITS. In questo modo vogliamo rendere più semplice e sostenibile la mobilità, con un occhio di riguardo alle categorie degli studenti e dei lavoratori”. Il servizio deve essere prenotato tramite l’app MyStart, scaricabile per Apple e Android, e una volta saliti a bordo basterà convalidare il viaggio mediante il qr-code presente vicino alla porta di accesso del mezzo. “Una modalità comoda e semplice – ha spiegato l’assessore con delega al traffico, Giovanni Silvestri – che permette di usufruire di un servizio completamente gratuito. Come Amministrazione abbiamo sposato questa idea perché riduce la presenza di mezzi sulle strade, alleggerendo il flusso di auto e riducendo code e inquinamento”.

L’app permette di visualizzare sulla mappa la posizione dell’autobus e di prenotare la corsa da un massimo di 7 giorni a un minimo di 24 ore prima della sua partenza. Il servizio sarà gratuito fino al 30 giugno 2026.

“L’introduzione di ulteriori corse – ha aggiunto il presidente della Start, Enrico Diomedi – conferma la volontà dell’azienda di investire in questi servizi a chiamata, che permettono alle persone di avere a disposizione un trasporto ‘su misura’. In questo modo vogliamo incentivare l’uso dei mezzi pubblici, venendo incontro alle necessità di studenti e lavoratori”. Il servizio ha carattere sperimentale e sarà oggetto di monitoraggio, così da valutarne l’efficacia e l’eventuale necessità di ulteriori adeguamenti. La consigliera comunale e responsabile ITS Academy, Patrizia Palanca, ha concluso: “Con “MyStart” si collegano le fermate autobus alla sede dei corsi, in via del Commercio 116. Siamo certi che questo ulteriore potenziamento sarà apprezzato dagli studenti e voglio sottolineare come questo servizio sia un importante ausilio al processo formativo dei ragazzi”.