ASCOLI PICENO – Un incontro tra poesia, arte e riflessione sui grandi elementi della natura. Sabato 7 marzo alle ore 16.45, nella Sala di Cecco, Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, sarà presentata “A-mare”, la raccolta poetica della giornalista e autrice ascolana Alessandra Addari, pubblicata da Daimon Edizioni.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Marco Fioravanti e accompagnerà il pubblico in un percorso che intreccia letteratura e immagini.

“A-mare” è una raccolta composta da venti poesie accompagnate da fotografie, organizzate attorno ai quattro elementi naturali – fuoco, terra, aria e acqua –, ciascuno dei quali diventa chiave simbolica per riflettere sull’amore e sulla vita, in un continuo dialogo tra dimensione terrena e spirituale.

Nell’introduzione al volume, il filosofo e saggista Cesare Catà descrive A-mare come un esempio emblematico dell’«inquietudine che alimenta la mente poetica»: un’opera in cui l’autrice si muove come una «indomita vestale di Artemide» alla ricerca dei segni nascosti del sacro nel mondo. Le poesie, scrive Catà, rivelano «un’anima vibrante e irrequieta» capace di cogliere negli elementi più semplici della realtà significati profondi e inattesi.

Interverrà, nell’ambito della presentazione, lo scrittore e poeta, autore della prefazione, Alessandro Pertosa che definisce A-mare «non un libro da leggere e riporre, ma un luogo da abitare»: uno spazio poetico nel quale il lettore è invitato a sostare, lasciandosi attraversare dalle immagini e dalle domande che emergono dai versi. Il volume è arricchito dalla copertina e dalla quarta di copertina dell’artista Pino Procopio, autore delle opere Incontro al Faro e Fili d’amore, presente all’evento.

Alessandra Addari, giornalista dell’agenzia di stampa Logos Notizie e autrice ascolana, è diplomata al Liceo Classico e laureata in Scienze Giuridiche. Ha collaborato con testate online e cartacee, italiane e straniere e con televisioni. Nel 2023 ha curato la selezione e traduzione dei testi della poetessa Silvia Vilariño nella raccolta La Spina, con la prefazione di Davide Rondoni e la copertina di Omar Galliani. Nel 2025 con A-mare, nella sezione poesia singola, ha vinto il Premio Internazionale Navarro (Sambuca di Sicilia-AG) e il concorso Scriviamo l’Amore (Monteprandone-AP), ha ottenuto la Segnalazione di Merito al Concorso di Poesia Patrizia Buracchi (Castiglion Fiorentino-AR) e la Segnalazione d’Onore al Premio di poesia Pace in Terra (Catanzaro – Accademia dei Bronzi); con I Gabbiani ha ottenuto il Premio del Presidente al Concorso Artistico Letterario In Quanti, Associazione Engel von Bergeiche (Castello Pirro del Balzo di Venosa-PZ) e con la poesia I Rami, pochi giorni fa, la Menzione d’Onore al Premio Letterario Nazionale UniVersi (Prato); ha ricevuto il Premio Agape Caffè Letterari d’Italia e d’Europa 2025 (Gorizia) e recentemente il Premio Gran Galà del Volontariato 2026 (Ascoli Piceno).

Durante l’appuntamento, moderato dal direttore dell’agenzia di stampa Logos Notizie e giornalista QN-Quotidiano Nazionale, Vittorio Bellagamba, interverrà anche Stefano Papetti, direttore dei Musei Civici di Ascoli Piceno. Sono previste letture di alcune poesie della raccolta interpretate dal giornalista Filippo Ferretti.

