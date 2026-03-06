ASCOLI PICENO – La cabina sisma, presieduta dal commissario Guido Castelli ha dato il via libera ad nuova

Ordinanza che modifica l’articolo 10 dell’Ordinanza 222/2025, già aggiornata con

l’Ordinanza n. 244/2025, introducendo importanti misure a sostegno dei beneficiari della

ricostruzione privata.

Il provvedimento consente ai soggetti titolari di pratiche di ricostruzione di avvalersi delle

disposizioni economiche di maggior favore fino alla liquidazione dell’ultimo stato di

avanzamento lavori (SAL), superando alcune criticità applicative emerse negli ultimi mesi,

in particolare in relazione alla disciplina del superbonus.

La modifica normativa nasce dall’esigenza di assicurare continuità amministrativa e

finanziaria agli interventi già avviati, evitando soluzioni di discontinuità che avrebbero

potuto penalizzare famiglie e operatori economici impegnati nella ricostruzione.

In particolare, l’Ordinanza: estende la possibilità di accesso alle condizioni più favorevoli

previste dall’Ordinanza 222/2025; garantisce tale facoltà fino al decreto di liquidazione

dell’ultimo stato di avanzamento lavori (SAL) e mantiene la necessaria rinuncia alle

agevolazioni alternative previste dalla normativa sul Superbonus, evitando sovrapposizioni

di benefici.

“In questo modo interveniamo in modo concreto ed efficace per evitare rallentamenti nei

cantieri e garantire certezza normativa a cittadini, professionisti e imprese. L’obiettivo è

uno solo: completare la ricostruzione senza lasciare indietro nessuno- sottolinea il

commissario alla ricostruzione Guido Castelli – Il gioco di squadra, in queste situazioni, è

essenziale; per questo desidero ringraziare i presidenti delle Regioni, gli uffici ricostruzioni

e le Amministrazioni comunali, insieme a loro lavoriamo quotidianamente per arrivare al

ritorno definitivo alla normalità delle comunità dell’Appennino centrale”.

