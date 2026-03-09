ROCCAFLUVIONE – A Roccafluvione è andato in scena un fine settimana di solidarietà, adrenalina, inclusione e storia di radici profonde con la manifestazione intitolata “Corona di Spighe”. L’evento, realizzato dal Comune di Roccafluvione in occasione della 34^ Edizione della Fiera delle Piante, con il supporto dell’Unione Montana Tronto e Valfluvione sostenuta dalla Regione Marche con Fondi POC Marche 2014-2020 nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne SNAI, ha visto le funamboliche performance in bici di Nardinocchi Bike Academy, su auto e quad di Team GT Drift e l’esposizione di alcuni dei migliori cimeli della collezione Gianni e Antonio Brandozzi presso i locali ex-asilo comunale.
