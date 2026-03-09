Grande partecipazione di pubblico, adulti e piccini, di tanti curiosi o appassionati e di varie associazioni disabili, in particolare AISM Ascoli Piceno e del suo Presidente Adriano Vespa

ROCCAFLUVIONE – A Roccafluvione è andato in scena un fine settimana di solidarietà, adrenalina, inclusione e storia di radici profonde con la manifestazione intitolata “Corona di Spighe”. L’evento, realizzato dal Comune di Roccafluvione in occasione della 34^ Edizione della Fiera delle Piante, con il supporto dell’Unione Montana Tronto e Valfluvione sostenuta dalla Regione Marche con Fondi POC Marche 2014-2020 nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne SNAI, ha visto le funamboliche performance in bici di Nardinocchi Bike Academy, su auto e quad di Team GT Drift e l’esposizione di alcuni dei migliori cimeli della collezione Gianni e Antonio Brandozzi presso i locali ex-asilo comunale.

Grande partecipazione di pubblico, adulti e piccini, di tanti curiosi o appassionati e di varie associazioni disabili, in particolare AISM Ascoli Piceno e del suo Presidente Adriano Vespa in occasione del fine settimana “Gardensia 2026”. Il Sindaco Emiliano Sciamanna, salutando e ringraziando tutti i presenti ha ricordato l’importanza dell’inclusione sociale, del volontariato e della coesione sociale soprattutto nei territori come Roccafluvione dove il senso di comunità è ancora un valore che può fare la differenza!

