CASTORANO – Venerdì 13 marzo, dalle 15 alle 18, sono in programma lezioni e partite libere di burraco presso la sede di Associazione culturale e ricreativa Club 57 in via Mazzini 8 a Castorano.

L’iniziativa, promossa da U.S. Acli provinciale in collaborazione con il Club 57, è aperta sia a chi sa già giocare a burraco ma anche a chi vuole apprenderne le facili nozioni regolamentari grazie all’aiuto di un istruttore. Il burraco è un gioco di carte diffusosi in Italia negli anni ottanta. Si gioca con due mazzi di carte francesi, inclusi i jolly, e può coinvolgere da due a quattro giocatori. L’obiettivo è creare combinazioni di carte (scale o gruppi dello stesso valore) e realizzare il cosiddetto “burraco”, una sequenza di almeno sette carte.

È un’attività divertente perché unisce strategia, memoria e intuito, ma anche socialità e relax. Ogni partita è diversa, stimola la mente e tiene allenata la concentrazione. Inoltre, si può giocare in modo amichevole o competitivo, rendendolo adatto a tutte le età. Il burraco è perfetto per trascorrere il tempo libero in compagnia, ridere, confrontarsi e creare nuove amicizie. È un passatempo intelligente che diverte e coinvolge, senza bisogno di tecnologia o grandi spazi. La partecipazione alle attività è gratuita, l’appuntamento è ogni venerdì sempre nello stesso orario Per informazioni si può inviare un messaggio al numero 3495711408.

