ASCOLI PICENO – Dal pomeriggio odierno, martedì 10 marzo, cambiano ufficialmente la viabilità e la sosta a Piazza della Viola, dove l’Amministrazione ha deciso di regolamentare il traffico anche alla luce dei numerosi cantieri presenti. Come già comunicato precedentemente (https://www.comune.ap.it/ flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ IT/IDPagina/27322), con un’ordinanza era stata regolamentata la circolazione stradale in Piazza della Viola e vie limitrofe, attraverso l’istituzione di alcuni sensi unici e percorsi obbligati.

Tali modifiche saranno attuate dal pomeriggio odierno, al termine dell’adeguamento della segnaletica stradale in corso di esecuzione.

Questi gli interventi previsti, nel dettaglio:

c.so Mazzini (tratto da via dei Bonaparte a via Tito Afranio) istituzione del senso unico di circolazione con direzione Est/Ovest,

c.so Mazzini (tratto da via Tito Afranio a via dei Bonaccorsi) istituzione del doppio senso di circolazione e revoca degli stalli riservati ai ciclomotori/motocicli posti al lato Nord;

via dei Bonaccorsi (tratto da c.so Mazzini a Piazza Viola) istituzione del senso unico di circolazione con direzione Nord/Sud e obbligo di andare dritto all’intersezione con Piazza Viola;

c.so Mazzini (intersezione con via dei Bonaccorsi) obbligo di svolta a destra in orario ZTL eccetto autorizzati;

c.so Mazzini (intersezione con via Tito Afranio) obbligo di andare dritto in orario ZTL eccetto autorizzati;

via Tito Afranio (lato Est da c.so Mazzini al civico 58) istituzione di stalli di sosta “a pettine” per ciclomotori e motocicli;

via dei Bonaparte (altezza civico 12) obbligo di andare dritto per i veicoli aventi lunghezza maggiore di m.5,00 – (intersezione c.so Mazzini) obbligo di andare a destra per i veicoli aventi lunghezza maggiore di m.5,00;

c.so Vittorio Emanuele (altezza intersezione con via Palestro) divieto di transito e obbligo di svolta a sinistra ai veicoli aventi dimensioni maggiori di 2,10m in larghezza e 5,50 in lunghezza.

