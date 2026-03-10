ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della circolazione stradale in Via Adriatico per l’esecuzione di indagini geologiche – Richiedente Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Regione Marche
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 133 del 9 marzo 2026 l’Amministrazione ordina di istituire in data 11 e 12 marzo 2026, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 in Via Adriatico tratto ricompreso tra l’intersezione con Via di Porta Torricella e rotatoria superstrada Ascoli Mare:
- l’interdizione al transito veicolare con obbligo di garantire l’accesso in Via di Porta Torricella, per chi proviene da Via Napoli (da Est);
- obbligo direzionale a sinistra per chi proviene da Via di Porta Torricella, all’intersezione con Via Adriatico;
- installazione segnaletica di preavviso “ Via Adriatico – strada chiusa al transito dalle ore 08:30 alle ore 12:30 dei giorni 11-12-13 marzo” da collocare all’intersezione tra via Napoli e via S.Cellini, Via 3 Ottobre e Via Napoli e tra via Urbino e via Napoli;
- installazione segnaletica di preavviso “ Via Adriatico – strada chiusa al transito dalle ore 08:30 alle ore 12:30 dei giorni 11-12-13 marzo” da collocare alla rotatoria di Via Adriatico/uscita superstrada Ascoli Mare;
- impiego di n.1 moviere, a cura e spese del richiedente, nei pressi dell’intersezione via Adriatico/via Sgariglia, con il compito di agevolare le manovre di inversione della marcia ai veicoli provenienti da Est, consentendo il transito ai soli veicoli diretti al parcheggio di Porta Torricella.
Per il giorno 13 marzo 2026 dalle ore 08:30 alle ore 12:30 in Via Adriatico tratto ricompreso tra l’intersezione con Via di Porta Torricella Via di M. Sgariglia:
- l’interdizione al transito veicolare con obbligo di garantire l’accesso in Via di Porta Torricella, per chi proviene da Ovest (rotatoria superstrada Ascoli Mare);
- obbligo direzionale a destra per chi proviene da Via di Porta Torricella , all’intersezione con Via Adriatico;
- installazione segnaletica di preavviso “ Via Adriatico – strada chiusa al transito dalle ore 08:30 alle ore 12:30 dei giorni 11-12-13 marzo” da collocare all’intersezione tra via Napoli e via S.Cellini, Via 3 Ottobre e Via Napoli e tra via Urbino e via Napoli;
- installazione segnaletica di preavviso “ Via Adriatico – strada chiusa al transito escluso direzione Parcheggio Porta Torricella dalle ore 08:30 alle ore 12:30 dei giorni 11-12-13 marzo” da collocare alla rotatoria di Via Adriatico/uscita superstrada Ascoli Mare;
- installazione segnaletica di preavviso “ Via Adriatico – strada chiusa al transito dalle ore 08:30 alle ore 12:30 dei giorni 11-12-13 marzo” da collocare alla rotatoria di Via Adriatico/Via Mediterraneo;
- installazione segnaletica di preavviso “ Via Adriatico – strada chiusa al transito dalle ore 08:30 alle ore 12:30 dei giorni 11-12-13 marzo” da collocare all’intersezione tra Via Pacifici/Lungo Castellano Sisto V.
