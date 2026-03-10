ASCOLI PICENO -Appuntamento culturale.
Venerdì 13 marzo, alle ore 18, alla Libreria “Rinascita” di Ascoli Piceno, Ada Gentile presenterà un importante libro sul grande compositore Russo Dimitry Sostakovich edito dalla Fondazione Mudima e curato da Anna Soudakova Roccia, nata a Leningrado dove , nel 1943, nell’interminabile assedio nazista ha perso la nonna e la propria madre.
E’ un libro dal grande fascino per la vita avventurosa e non sempre fortunata di questo grande compositore con contributi di numerosi ed importanti musicologi. L’ingresso è libero.
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo