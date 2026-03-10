ASCOLI PICENO – L’incontro di venerdì 13 marzo 2026 del 22° ciclo primaverile delle “Passeggiate Vagabonde” della Fondazione Don Giuseppe Fabiani – ore 17,30 presso la sede della Fondazione in via Annibal Caro 36 – è dedicato alle Storie di Walter.

Da anni il giornalista Walter Luzi cura una preziosa rubrica che racconta storie vissute di uomini e donne di ieri e di oggi del nostro territorio che altrimenti si sarebbero perse: “Le Storie di Walter”, appunto.

Alla fine dello scorso anno le prime Storie, quelle scritte nel periodo 2017-2020, hanno compiuto il percorso inverso, cioè dal digitale online al cartaceo, con una dedica iniziale ai fratelli giornalisti Bruno e Andrea Ferretti, scomparsi in anni recenti, che credettero in Walter e lo stimolarono nelle sue attività di pubblicista.

Si ricorda anche l’incontro di sabato 14 marzo da Rinascita per la presentazione del volume Colligite Fragmenta di Bernardo Carfagna.

