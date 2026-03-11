ANCONA- La Giunta della Camera di Commercio delle Marche ha deliberato la riduzione di 200 mila euro del fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, disponendo contestualmente che l’utilizzo di tali risorse sia per il personale dipendente, il tutto senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell’ente.

Le economie conseguite saranno interamente utilizzate per misure di valorizzazione di tutto il personale dipendente, e, tra queste, in particolare, per il rafforzamento del welfare.

La decisione mette a terra la volontà, più volte espressa in questi mesi, dall’organo politico e dall’organo amministrativo, di avviare un percorso di sviluppo e consolidamento delle professionalità che il personale della CCIAA Marche ha maturato negli anni di servizio.

«Le economie derivanti dalla riduzione delle risorse che erano destinate al trattamento accessorio dei dirigenti – sottolinea il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini – saranno destinate alla realizzazione di condizioni di lavoro sempre più favorevoli e funzionali a un’organizzazione solida e strutturata. Investire sulle persone che lavorano nell’ente significa anche rafforzare la capacità della Camera di Commercio di offrire servizi efficaci al sistema economico regionale».

Una quota significativa delle risorse destinate al personale sarà finalizzata allo sviluppo delle misure di welfare integrativo, con interventi orientati al miglioramento della qualità dell’ambiente lavorativo e al benessere dei dipendenti.

«Tra gli ambiti su cui intendiamo intervenire – aggiunge Sabatini – vi è anche l’incentivazione di politiche di mobilità sostenibile per i dipendenti, all’interno di un più ampio percorso di attenzione alla qualità non solo dell’ambiente di lavoro ma anche del territorio in cui Camera Marche opera“.

Il provvedimento si inserisce in un programma più ampio di riorganizzazione interna della Camera di Commercio delle Marche, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle competenze e di conseguenza rendere sempre più efficiente e di pronta utilità l’attività di supporto alle imprese del territorio.