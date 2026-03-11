CASTORANO – Quattro anni di tempo libero dedicati ad una ricerca genealogica complessa lunga oltre un secolo e mezzo, ora diventata un libro.

“Statistiche demografiche di Castorano – dal 1866 al 2024”, opera di Emidio Cantalamessa, verrà presentata ai cittadini sabato prossimo 14 marzo alle 18,30 presso la sala consiliare del Comune di Castorano, alla presenza della sindaca Rossana Cicconi e di tutta l’Amministrazione comunale, per quello che è considerato dagli stessi amministratori un “libro dei Castoranesi, per i Castoranesi”. Nel mentre tutto il paese attende di conoscere il contenuto di un’opera che racconta Castorano attraverso la storia dei suoi ultimi 159 anni, l’Amministrazione comunale si è ben adoperata per organizzare al meglio la presentazione ufficiale. Un atto dovuto nei confronti dell’autore e del paese intero.

“Nell’invitare tutti i cittadini castoranesi e quanti fossero interessati o solo incuriositi dall’argomento – l’appello della sindaca di Castorano, Rossana Cicconi -, il mio pensiero torna indietro negli anni, a quando Castorano era un paese prettamente agricolo permeato da una solidarietà collettiva, fulcro di un’unità di fondo che ha permesso al paese stesso di attraversare e superare periodi difficili. Una solidarietà che per certi versi si riscontra ed è presente ancora oggi, anche se i tempi sono radicalmente cambiati. Siamo grati ad Emidio per il suo libro, che entrerà a far parte del patrimonio culturale del nostro paese; un libro che ci rende orgogliosi della nostra storia e che ci aiuta a capire quello che siamo oggi, attingendo proprio dal nostro passato”.

“Un libro – il pensiero dell’autore, Castoranese di Pescolla – nato dal desiderio di far conoscere le radici della comunità di Castorano. Il mio lavoro è iniziato quattro anni fa prendendo visione dei 288 volumi custoditi nell’archivio comunale e delle 12.266 registrazioni in essi contenute, dalle quali ho estrapolato tutti i dati di interesse statistico. In questo debbo ringraziare la disponibilità della sindaca Rossana Cicconi, del suo predecessore Graziano Fanesi e della dottoressa Sonia Guidotti, responsabile dei servizi amministrativi del Comune, senza il prezioso aiuto della quale non sarei riuscito nell’intento”.

“Ho cercato di portare alla luce storie di vita quotidiana di Castorano – ancora le parole di Emidio Cantalamessa -, del paese in cui sono cresciuto. La mia ricerca mi ha portato indietro nel tempo; mi ha fatto fare un salto nel passato di oltre un secolo e mezzo. È stato un viaggio emozionante, tra generazioni vecchie e nuove. Sono entrato in punta di piedi nella sacralità delle famiglie nei momenti più intimi e importanti quali un matrimonio, la nascita di un figlio o la perdita di un familiare. Ho visto la trasformazione di questa piccola realtà comunale da comunità prettamente rurale alla modernità attuale. Taluni cambiamenti sono stati una benedizione divina, mentre altri mi fanno pensare con nostalgia ai tempi che furono”.

