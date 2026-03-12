ASCOLI PICENO – Domenica 15 marzo alle ore 17.30 tornano i Tea Talk organizzati dall’Amministrazione Comunale e da Ascoli Musei nelle sontuose sale della Pinacoteca Civica.

Un’occasione imperdibile per sorseggiare Crivelli’s Flavour, il tè appositamente creato per i Musei Civici, e per ascoltare un interessante intervento del professor Dario Galimberti dell’Università di Lugano, vincitore del prestigioso Premio Internazionale di Architettura Andrea Palladio, che presenterà il suo volume “Le volte celesti” dedicato agli ultimi giorni di vita del grande architetto barocco Francesco Borromini. Afflitto da una continua competizione che lo vedeva sempre in secondo piano rispetto al rivale Bernini, Borromini cercò la morte trafiggendosi con la sua stessa spada e, prima di soccombere, ebbe modo di raccontare la propria vita fatta di successi e di rapide cadute ad un allievo.

Galimberti traccia così il profilo umano di uno dei maggiori architetti del tempo, al quale si devono creazioni di grande fascino visionario come le chiese romane di S. Ivo alla Sapienza, di San Carlo alle Quattro Fontane, di Sant’Agnese o la vertiginosa scala ovale di Palazzo Barberini, fonte di ispirazione per tanti architetti del settecento europeo.

Prenotazione obbligatoria 0736 298213 / 333 3276129

