ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 136 dell’11 marzo 2026 l’Amministrazione ordina di istituire:
1) Piazza Simonetti lato nord-est spazio adiacente ex Edicola, compreso nr. 01 stallo di sosta, dalle ore 06:00 del giorno 14 marzo alle ore 22:00 del giorno 15 marzo 2026:
- il divieto di sosta con rimozione coatta;
2) Corso Trento e Trieste, dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre, e Piazza Simonetti ( esclusi stalli Prefettura), Piazza Roma lato est-ovest-nord dalle ore 14:00 del giorno 14 marzo alle ore 22:00 del giorno 15 marzo 2026:
- il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;
3) Piazza Roma – Via XX Settembre – Piazza Simonetti – Corso Trento e Trieste, dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre, dalle ore 14:00 alle ore 20:00 dei giorni di sabato 14 marzo 2026 e domenica 15 marzo 2026 dalle ore 09:00 alle ore 20:00:
- interdizione temporanea della circolazione stradale con deviazione del traffico in via Pretoriana a partire da piazza Roma, ad eccezione dei veicoli partecipanti all’evento , per i veicoli dei Corpi e servizio di polizia stradale, veicoli adibiti ai compiti di soccorso, veicoli della Prefettura di Ascoli Piceno, con obbligo per gli organizzatori di disporre apposito servizio di presidio all’intersezione di Piazza Roma con Via Pretoriana, con personale impiegato a propria cura e spese.
