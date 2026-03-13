ASCOLI PICENO – Il Caffè Meletti di Ascoli continua ad accogliere cittadini e visitatori mentre si avvicina il passaggio di gestione alla società benefit Quintessenza, che subentrerà alla guida dello storico locale una volta completate le procedure formali previste per l’affidamento.



In attesa dell’avvio operativo, il locale prosegue regolarmente la propria attività, garantendo la continuità di un simbolo della vita cittadina.



«Il Caffè Meletti non è semplicemente un locale storico, ma un’istituzione profondamente legata alla città», dichiarano i soci di Quintessenza. «Per questo stiamo lavorando con grande attenzione a ogni aspetto del progetto, dal servizio alla proposta gastronomica fino alla programmazione degli eventi, con l’obiettivo di valorizzare la tradizione del Caffè Meletti e rafforzarne il ruolo nel panorama culturale e sociale di Ascoli».

Alla guida del progetto c’è una compagine di imprenditori e professionisti ascolani, riunitisi in una Società Benefit con l’obiettivo di valorizzare il territorio.

Il board di Quintessenza offre competenze trasversali e complementari, fondamentali per la gestione di un progetto articolato come il Caffè Meletti.



Roberta Faraotti, esperta in relazioni istituzionali e Vicepresidente di Confindustria Ascoli Piceno, cura la comunicazione strategica e le politiche di CSR; Stefano Panichi, alla guida di realtà industriali strutturate, apporta una solida visione di management amministrativo e strategico. Il pilastro operativo è affidato a tre eccellenze tecniche del settore: Davide Camaioni, chef dalla trentennale esperienza internazionale, è il garante della qualità gastronomica e dell’ospitalità; Fabio Caponi, con il suo background nei più prestigiosi club e hotel di lusso europei, coordina il bar management e l’accoglienza d’alto profilo; Valerio Giovannozzi, maestro pasticciere pluripremiato e volto dell’eccellenza artigiana locale, firma l’offerta dei laboratori e della lievitazione naturale.



Nel percorso di rilancio del Caffè Meletti è prevista anche la collaborazione con Maria Serena Scaramucci, professionista con oltre vent’anni di esperienza nell’organizzazione di eventi e nelle strategie di marketing. Il suo contributo sarà dedicato alla progettazione e al coordinamento della futura programmazione di appuntamenti e iniziative culturali che accompagneranno la vita del locale.

Questa convergenza di talenti nasce per restituire al Caffè Meletti la sua funzione originaria di “salotto culturale” ed elevarlo a destinazione gastronomica di rilievo internazionale, dove la memoria storica del luogo si fonde con una visione imprenditoriale contemporanea e sostenibile.



Nelle prossime settimane Quintessenza presenterà progressivamente alla città i membri del team e la visione che guiderà il progetto, raccontando nel dettaglio le competenze e i contributi che ciascuno porterà allo sviluppo del Caffè Meletti. L’avvio ufficiale della nuova gestione è previsto nei prossimi mesi, una volta completate le attività preparatorie e le procedure formali necessarie per il nuovo assetto organizzativo.

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