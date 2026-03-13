ASCOLI PICENO – Ascoli Servizi Comunali e Ecoinnova informano che, dal 1° marzo ad oggi, sono stati già consegnati, oltre 9000 kit per le buste della raccolta differenziata e i mastelli per il secco non riciclabile. L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna annuale di sensibilizzazione e supporto alla raccolta sostenibile dei rifiuti. Si ricorda che le attuali modalità di conferimento del secco non riciclabile, non subiranno nessuna variazione.

I mastelli consegnati in questi giorni non devono essere esposti su strada fino all’avvio del nuovo servizio, previsto a partire dal mese di giugno 2026, quando entreranno in vigore alcune novità riguardanti le modalità di conferimento del rifiuto del secco non riciclabile. Con il nuovo sistema, il secco nono riciclabile non verrà più conferito mediante sacchi da esporre fuori dalle abitazioni e lungo le strade, ma attraverso l’apposito mastello consegnato insieme ai kit. Non subiranno modifiche le modalità di ritiro della carta e della plastica. Fino al mese di giugno 2026 quindi, i cittadini dovranno conferire il secco non riciclabile secondo le modalità attualmente in vigore. La consegna dei sacchi rappresenta un impegno concreto dell’azienda per facilitare la partecipazione dei cittadini alla corretta gestione dei rifiuti e al miglioramento dell’ambiente urbano. L’iniziativa, come ogni anno, ha lo scopo di garantire un servizio efficiente e a incentivare comportamenti responsabili da parte dei cittadini.

Le due aziende ricordano che le utenze domestiche residenti nel comune di Ascoli Piceno potranno ancora ritirare gratuitamente la propria fornitura di sacchi per l’anno 2026 presso il centro di distribuzione situato in via Calzecchi Onesti, 12 fino al 31 marzo, seguendo i seguenti orari di apertura al pubblico:

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

Il sabato: dalle ore 9 alle ore 13.

Soddisfazione da parte del Presidente di Ascoli Servizi Comunali, Andrea Zambrini: «Stiamo registrando un’ottima risposta da parte dei cittadini, confermata anche dai numeri relativi alla distribuzione».

In questi giorni, oltre agli operatori di Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova, le due aziende possono contare anche sull’aiuto dei ragazzi dell’Anffas Onlus di Ascoli che stanno collaborando attivamente alla distribuzione dei kit. Un’occasione per promuovere inclusione e partecipazione, valorizzando l’impegno e il contributo concreto di questa realtà offre a tutta la comunità.

L’amministrazione comunale, Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova ringraziano la cittadinanza per la collaborazione e l’attenzione verso le buone pratiche di gestione dei rifiuti e la tutela dell’ambiente

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