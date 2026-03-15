ASCOLI PICENO – Archiviato il turno di riposo, l’Atletico Ascoli è pronto a tornare in campo per affrontare in trasferta l’UniPomezia, match valevole per il girone F di serie D in una sfida importante di questo finale di stagione.

I bianconeri arrivano nel pomeriggio di domenica 15 marzo all’appuntamento forti di una serie di risultati utili consecutivi e con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso.

Alla vigilia della gara abbiamo raccolto le parole di mister Simone Seccardini, che ha analizzato il momento della squadra, le insidie della trasferta laziale e le prospettive dell’Atletico Ascoli nella corsa alla zona play-off.

Ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “La sosta è stata utile. I ragazzi hanno avuto qualche giorno per ricaricare le energie, stare con le famiglie e recuperare sia dal punto di vista fisico che mentale. Siamo tornati al lavoro con grande motivazione e con la voglia di riprendere il nostro percorso, cercando di dare continuità ai risultati ottenuti nelle ultime settimane. L’UniPomezia mi aveva già fatto un’ottima impressione nel girone d’andata per organizzazione e mentalità. Nel corso della stagione hanno cambiato diversi interpreti, ma si percepisce chiaramente una buona alchimia tra staff e giocatori. Mi aspetto una partita molto difficile contro una squadra che sta vivendo un ottimo momento e che cercherà di giocare con aggressività. Probabilmente sarà una gara intensa e verticale, in cui serviranno grande attenzione e capacità di restare dentro la partita per tutti i novanta minuti. A inizio stagione l’obiettivo era migliorare il nono posto dello scorso anno e provare a entrare nella zona Play-Off. Ora che siamo in questa posizione dobbiamo cercare di consolidarla. Raggiungere i play-off sarebbe un risultato molto importante per una società giovane e ambiziosa come la nostra, perché darebbe valore al lavoro fatto e rappresenterebbe un ulteriore passo nel percorso di crescita del club”.

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