Il lunedì è la sera in cui la città si ferma — e questo la rende la serata perfetta per regalarsi qualcosa di speciale. Nessuna folla del weekend, nessuna fretta

ASCOLI PICENO – C’è musica che scalda l’anima. E poi c’è il Lobgesang di Mendelssohn: un’opera che travolge, commuove e lascia senza fiato. Un’esperienza che — ne siamo certi — ricorderete per anni.

Un’opera rarissima: forse non avrete un’altra occasione.

Il Lobgesang è una delle grandi opere corali-sinfoniche del romanticismo, eppure viene eseguito raramente nei teatri italiani. Non è un concerto ordinario ma un vero evento. Chi ama la musica, quella che fa venire i brividi al primo ascolto, non può permettersi di perdere questa serata.

Per questo appuntamento straordinario, il palco del Teatro Ventidio Basso accoglierà una formazione eccezionale di quasi 200 artisti. Sul palco troverete il Coro del Teatro Ventidio Basso, custode della tradizione lirica ascolana, il Coro dell’Accademia di Pescara, il Coro e l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara e i solisti Francesca Paola Geretto (soprano), Valentina Corradetti (soprano), Gian Luca Pasolini (tenore).

Sul podio il M° Pasquale Veleno, che guiderà centinaia di musicisti in un’unica, potente voce.

Segnatevi in agenda: lunedì 23 marzo alle ore 21. Il lunedì è la sera in cui la città si ferma — e questo la rende la serata perfetta per regalarsi qualcosa di speciale. Nessuna folla del weekend, nessuna fretta. Solo voi, la musica, e il magnifico Teatro Ventidio Basso.

Il concerto si inserisce nell’ambito del Festival di Primavera 2026, uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione marchigiana, promosso dall’Associazione Coro Ventidio Basso in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno. Il programma quest’anno è davvero ricchissimo: dopo Mendelssohn avremo l’Elisir d’Amore il 12 aprile, la Cavalleria Rusticana il 13 maggio, il concerto del 17 maggio con il Magnificat di Durante e il Magnificat di Vivaldi e si chiuderà con un bellissimo concerto di arie d’opera.

I biglietti sono attualmente disponibili per l’acquisto online o presso la biglietteria del Teatro Ventidio Basso al prezzo di €10. I posti sono limitati.

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