ASCOLI PICENO – L’incontro di mercoledì 18 marzo 2026 del 22° ciclo primaverile delle “Passeggiate Vagabonde” della Fondazione Don Giuseppe Fabiani – ore 17,30 presso la sede della Fondazione in via Annibal Caro 36 – ed è dedicato a Lina Gabrielli a dieci anni dalla scomparsa.

Con il nipote Roberto Romanelli ricorderemo la figura della giornalista e scrittrice, figlia di Riccardo Gabrielli (1876-1952), scultore, direttore della Pinacoteca Civica per trent’anni e autore di tanti studi, dedicati in particolare a far conoscere gli artisti ascolani. Lina ha proseguito l’opera del padre nella redazione di biografie di uomini illustri ascolani, perpetuandone la memoria con la pubblicazione dei suoi articoli apparsi sui giornali e raccolti nel libro A zonzo per Ascoli.

Il suo impegno maggiore fu rivolto alla diffusione dell’esperanto, la lingua ausiliaria internazionale che doveva affratellare i popoli.

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