ASCOLI PICENO – Pari e patta.

Nel pomeriggio di domenica 15 marzo l’Atletico Ascoli ha pareggiato in trasferta contro l’UniPomezia, match valevole per il girone F di Serie D.

Un pari arrivato in extremis con Sardo al quinto minuto di recupero nella seconda frazione. Padroni di casa in vantaggio ad inizio gara con Manu.

Di seguito il tabellino completo

UNIPOMEZIA: Gariti, D’Alessandris, Tondi, Amadio, Morelli, Bordi, Cantisani (34’st Marianelli), Binaco (19’st Buchel), Persichini (30’st Della Pietra), Manu (39’st Ramceski), Valle (10’st Lancioni) PANCHINA Tonelli, Pettorossi, Grassetti, Ippoliti ALLENATORE Casciotti

ATLETICO ASCOLI: Di Giorgio, Nonni (10’st Feltrin), Forgione (14’st Vechiarello), Coppola (18’st Didio), Maio, Minicucci, Sbrissa (27’st Muro), Sardo, D’Alessandro (35’st Bucco), Mazzarani, Carbone PANCHINA Viganò, De Santis, Camilloni, Antoniazzi ALLENATORE Seccardini

MARCATORI Manu 4’pt (U), Sardo 50’st (A)

ARBITRO Nencioli di Prato

ASSISTENTI Cafisi di Nocera Inferiore e Benvenuto di Nocera Inferiore

NOTE Ammoniti Nonni, D’Alessandro, Forgione, Vechiarello, Amadio Angoli 2-8 Fuorigioco 1-2 Rec. 4’pt – 7’st


Tags:

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.