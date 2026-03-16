ASCOLI PICENO – Pari e patta.
Nel pomeriggio di domenica 15 marzo l’Atletico Ascoli ha pareggiato in trasferta contro l’UniPomezia, match valevole per il girone F di Serie D.
Un pari arrivato in extremis con Sardo al quinto minuto di recupero nella seconda frazione. Padroni di casa in vantaggio ad inizio gara con Manu.
Di seguito il tabellino completo
UNIPOMEZIA: Gariti, D’Alessandris, Tondi, Amadio, Morelli, Bordi, Cantisani (34’st Marianelli), Binaco (19’st Buchel), Persichini (30’st Della Pietra), Manu (39’st Ramceski), Valle (10’st Lancioni) PANCHINA Tonelli, Pettorossi, Grassetti, Ippoliti ALLENATORE Casciotti
ATLETICO ASCOLI: Di Giorgio, Nonni (10’st Feltrin), Forgione (14’st Vechiarello), Coppola (18’st Didio), Maio, Minicucci, Sbrissa (27’st Muro), Sardo, D’Alessandro (35’st Bucco), Mazzarani, Carbone PANCHINA Viganò, De Santis, Camilloni, Antoniazzi ALLENATORE Seccardini
MARCATORI Manu 4’pt (U), Sardo 50’st (A)
ARBITRO Nencioli di Prato
ASSISTENTI Cafisi di Nocera Inferiore e Benvenuto di Nocera Inferiore
NOTE Ammoniti Nonni, D’Alessandro, Forgione, Vechiarello, Amadio Angoli 2-8 Fuorigioco 1-2 Rec. 4’pt – 7’st
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