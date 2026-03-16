ASCOLI PICENO – Un punto prezioso.

L’Atletico Ascoli ha pareggiato in trasferta contro l’UniPomezia per 1-1 nel pomeriggio di domenica 15 marzo, partita valevole per il girone F di Serie D.

A fine gara, in conferenza stampa, si è presentato mister Simone Seccardini. Ecco le dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Sembrava una gara stregata, svantaggio subito e partita in salita. Recuperarla non è stata semplice. I ragazzi ci hanno messo volontà e impegno fino all’ultimo secondo. Il pareggio è arrivato perché ci abbiamo sempre creduto ma faccio i complimenti all’UniPomezia, squadra che ha raccolto meno di quanto seminato”.

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