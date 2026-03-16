Per tre giorni la città diventerà un punto di incontro tra culture gastronomiche diverse, con decine di food truck e stand selezionati provenienti da tutta Italia e dall’estero

ASCOLI PICENO – Un intero weekend dedicato ai sapori del mondo nel cuore delle Marche. Da venerdì 20 a domenica 22 marzo 2026 Piazza Ventidio Basso ad Ascoli Piceno ospiterà la settima tappa della decima edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante dedicato al cibo di strada in Italia.

Per tre giorni la città diventerà un punto di incontro tra culture gastronomiche diverse, con decine di food truck e stand selezionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. L’evento celebra quest’anno dieci anni di attività, confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati di street food.

L’inaugurazione ufficiale della tappa ascolana è prevista venerdì 20 marzo alle ore 18:00, con apertura degli stand fino a mezzanotte. Sabato 21 e domenica 22 marzo il festival sarà aperto dalle 12:00 alle 24:00. L’ingresso è gratuito.

Dopo nove edizioni di grande successo, l’International Street Food torna nelle piazze italiane con un format che unisce qualità, tradizione gastronomica e intrattenimento, offrendo momenti di convivialità per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo.

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