L’iniziativa, gratuita e aperta a un massimo di 80 persone (40 per ogni museo, suddivise in due gruppi), è promossa dall’Unione Sportiva Acli – Comitato provinciale

ASCOLI PICENO – Sabato 21 marzo, con la visita al Museo della Ceramica e al Museo Licini, è in programma ad Ascoli Piceno un doppio appuntamento della dodicesima edizione del progetto “Camminata dei musei”.

L’iniziativa, gratuita e aperta a un massimo di 80 persone (40 per ogni museo, suddivise in due gruppi), è promossa dall’Unione Sportiva Acli – Comitato provinciale Ascoli Piceno/Fermo e realizzata grazie al sostegno economico del Comune di Ascoli Piceno e della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, in collaborazione con Ascoli Musei. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 14:45 in Piazza del Popolo, davanti al Palazzo dei Capitani.

Un primo gruppo, accompagnato da una guida turistica abilitata, seguirà un percorso dedicato alla figura di Osvaldo Licini, uno dei principali pittori astrattisti italiani del Novecento, noto per il suo stile “fantastico” e per personaggi come l’Angelo ribelle e l’Amalassunta; l’itinerario prevede la visita alla Galleria d’arte contemporanea e ai principali luoghi liciniani della città. Il secondo gruppo, guidato anch’esso da una guida turistica abilitata, visiterà il Museo della Ceramica e alcuni luoghi della città strettamente legati alla tradizione ceramica.

Per partecipare è necessario prenotare entro il 20 marzo inviando un messaggio al numero 3939365509 e indicando nome, cognome e museo scelto.

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