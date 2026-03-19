

ASCOLI PICENO – Una vittoria costruita con il lavoro, la determinazione e lo spirito di squadra. La Fainplast Rugby Ascoli supera il Fabriano Rugby per 20-15 al campo “Severino Aurini”, al termine di una sfida intensa, combattuta e resa ancora più incerta da condizioni meteo variabili, con sole e pioggia ad alternarsi per tutto l’arco dell’incontro. Una partita particolarmente sentita dai bianconeri, preparata con grande attenzione durante la settimana.

Determinante anche l’allenamento del giovedì, quando alcuni ex rugbysti sono tornati in campo per affiancare la prima squadra, contribuendo a perfezionare schemi e meccanismi di gioco. Un lavoro che ha dato i suoi frutti, soprattutto nella seconda parte della gara.

L’avvio è stato equilibrato. A rompere il ghiaccio è stata l’Ascoli Rugby con un calcio di punizione che ha portato il punteggio sul 3-0. Il Fabriano ha però risposto prontamente, trovando il pareggio sempre dalla piazzola (3-3), per poi passare in vantaggio grazie ad una meta che ha momentaneamente fissato il risultato sullo 10-3. Da quel momento, però, la partita ha cambiato volto. L’Ascoli ha fatto quadrato, alzando ritmo e intensità, soprattutto in mischia, dove i bianconeri si sono dimostrati nettamente superiori agli avversari. Proprio dalla solidità del pacchetto è nata la rimonta: diverse mete hanno consentito ai padroni di casa di ribaltare il risultato e prendere il controllo del match.

Non sono mancati episodi sfortunati: ben tre mete dell’Ascoli sono state annullate per falli di gioco, ma la squadra non si è disunita, continuando a spingere con determinazione fino al fischio finale. Il tabellone si è così fermato sul 20-15, premiando la maggiore continuità e organizzazione dei padroni di casa. Sugli spalti, una cornice di pubblico importante ha accompagnato la gara, con la presenza di numerosi esponenti del mondo imprenditoriale e istituzionale cittadino, tra cui l’assessore Nico Stallone e il consigliere comunale Giorgio Passerini, il main sponsor Roberta Faraotti e Stefano Panichi, oltre ai rappresentanti di realtà come Dynacode, servizi Italia, Xentek, Cialab, Webing, Bachetti Food e molti altri.

Al termine dell’incontro, clima di festa e grande sportività: i ragazzi dell’Ascoli sono stati accolti da un suggestivo corridoio di bandierine bianconere e hanno poi condiviso il tradizionale “terzo tempo” insieme agli avversari del Fabriano, a suggellare una giornata di rugby autentico. Dentro e fuori dal campo. Una vittoria che vale molto più dei punti in classifica: è il segnale di un gruppo unito, capace di crescere grazie al lavoro settimanale e al forte senso di appartenenza.

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