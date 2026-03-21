La risposta, in termini di presenze e di interesse da parte di tanti cittadini castoranesi, tra cui diverse donne, non si è fatta attendere

CASTORANO – Quando la socializzazione di una piccola comunità passa (anche) attraverso un mazzo di carte.

E’ quanto sta accadendo a Castorano, dove Il locale centro sociale gestito dall’Associazione Culturale e Ricreativa Club ’57 del presidente Sante Coccia, ha organizzato un corso di burraco in collaborazione con l’Us Acli, che si tiene ogni venerdì pomeriggio.

E la risposta, in termini di presenze e di interesse da parte di tanti cittadini castoranesi, tra cui diverse donne, non si è fatta attendere. Segno che la proposta ha incontrato il favore del paese. E segno inequivocabile che, a volte, basta poco per rivitalizzare una comunità laddove è alto il bisogno di trovare stimoli di socializzazione.

Del resto, il vulcanico presidente del Club ’57 conosce bene il paese, le sue tante peculiarità ma anche i suoi bisogni.

Il centro sociale e ricreativo gestito dal presidente Coccia e dai suoi sodali, a pochi mesi dalla sua inaugurazione si conferma dunque come un progetto di successo che ha il proprio radicamento nel bisogno di una collettività, quella castoranese, da sempre ancorata ad una socializzazione fatta di confronto giornaliero laddove i cittadini cercano e trovano, come in questo caso, un luogo nel quale discutere trascorrendo il proprio tempo libero in nome dello stare bene insieme.

Tornando al corso di burraco, l’iniziativa è aperta sia a chi sa già giocare ma anche a chi vuole apprenderne le facili nozioni regolamentari grazie all’aiuto di un istruttore sempre presente. Le lezioni, ovviamente gratuite, si tengono ogni venerdì dalle 15 alle 18 presso i locali dell’Associazione Culturale e Ricreativa Club ’57, in via Mazzini, centro storico del paese.

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