L’invito degli organizzatori è chiaro: gonfiate le ruote, mettete il casco e preparatevi a festeggiare il papà con una sana pedalata. La rivoluzione green parte dai più piccoli

ASCOLI PICENO – Una giornata di festa, sport e salute per celebrare il papà in modo originale e sostenibile. Sabato 21 marzo, il quartiere di Campo Parignano si trasformerà nel cuore pulsante della mobilità dolce con l’evento “Auguri ai papà in bicicletta”, la manifestazione nazionale promossa da FIAB Italia per incentivare l’uso della bici tra le nuove generazioni. Ad Ascoli è organizzata dalla OdV FIAB – Amici della Bicicletta di Ascoli Piceno e dalla ASD Progetto Ciclismo Piceno.

L’appuntamento è in Piazza Diaz dalle ore 15 alle 19. Il programma prevede un pomeriggio ricco di attività ludiche in piazza, seguito da un’allegra pedalata in totale sicurezza lungo le vie cittadine. Sebbene l’iniziativa sia rivolta principalmente a bambini e ragazzi, l’invito è esteso a tutti i cittadini: un’occasione imperdibile per vivere la città a un ritmo diverso e pedalare insieme.

Più bici, meno auto: l’appello dei pediatri. L’iniziativa non è solo un momento di svago, ma porta con sé un messaggio educativo profondo. L’obiettivo è sensibilizzare le famiglie sull’importanza di abbandonare l’auto per i piccoli spostamenti quotidiani, a partire dal tragitto casa-scuola. Un impegno sostenuto con forza anche dalla SIP (Società Italiana di Pediatria), che ha sottolineato come la mobilità attiva sia l’arma principale contro la sedentarietà: “Andare a scuola a piedi o in bicicletta contribuisce a rendere più vivibili le città e a favorire stili di vita corretti che, se adottati sin dall’infanzia, portano grandi benefici nell’età adulta”.

Il programma, in sintesi, prevede di incontrarsi a Campo Parignano in Piazza Diaz, sabato 21 marzo, alle 15:00, per organizzare giochi in bici, animazione e pedalata collettiva per le vie del centro, con bambini, ragazzi, papà e tutti i cittadini amanti delle due ruote.

L’invito degli organizzatori è chiaro: gonfiate le ruote, mettete il casco e preparatevi a festeggiare il papà con una sana pedalata. La rivoluzione green parte dai più piccoli.

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