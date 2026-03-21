Si informa la cittadinanza che, al momento, non vi sono modifiche alle attuali modalità di conferimento del secco non riciclabile. I mastelli recentemente consegnati non dovranno essere esposti fino all’avvio del nuovo servizio, previsto a partire da giugno 2026

ASCOLI PICENO – Ascoli Servizi Comunali, in collaborazione con Ecoinnova, rende noto che dal 1° marzo sono stati distribuiti circa 13.000 kit per la raccolta differenziata, comprendenti sacchi e mastelli dedicati al rifiuto secco non riciclabile. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività annuali volte a promuovere comportamenti sostenibili e una gestione più efficiente dei rifiuti urbani.

Si informa la cittadinanza che, al momento, non vi sono modifiche alle attuali modalità di conferimento del secco non riciclabile. I mastelli recentemente consegnati non dovranno essere esposti fino all’avvio del nuovo servizio, previsto a partire da giugno 2026.

Con l’introduzione del nuovo sistema, il conferimento del secco non riciclabile avverrà esclusivamente tramite i mastelli forniti, sostituendo l’attuale utilizzo dei sacchi esposti su strada. Restano invece invariate le modalità di raccolta di carta e plastica. Fino all’entrata in vigore delle novità, i cittadini sono invitati a continuare a seguire le disposizioni attualmente in uso.

La distribuzione dei kit rappresenta un impegno concreto per agevolare la partecipazione attiva della comunità e migliorare la qualità del servizio, contribuendo alla tutela dell’ambiente e al decoro urbano.

Le utenze domestiche residenti nel Comune di Ascoli Piceno potranno ritirare gratuitamente la propria dotazione di sacchi per l’anno 2026 presso il centro di distribuzione in via Calzecchi Onesti 12 entro il 31 marzo, nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00

sabato: 9:00 – 13:00

Un contributo significativo alle attività di distribuzione è stato fornito anche dai ragazzi dell’Anffas Onlus di Ascoli, la cui collaborazione rappresenta un importante esempio di inclusione sociale e partecipazione attiva alla vita della comunità.

L’Amministrazione comunale, Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova ringraziano i cittadini per la collaborazione e l’attenzione dimostrata verso le buone pratiche ambientali.

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