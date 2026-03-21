ASCOLI PICENO – Dopo il pareggio conquistato nel finale sul campo dell’Unipomezia, l’Atletico Ascoli si prepara a tornare al Del Duca per affrontare la Maceratese in una sfida importante di questo rush finale di campionato. Match valevole per il girone F di serie D in programma domenica 22 marzo.

Alla vigilia del match, mister Simone Seccardini ha analizzato il momento della squadra, tornando sulla prestazione offerta a Pomezia e soffermandosi poi sulle insidie della gara contro i biancorossi, attesi ad Ascoli con una nuova guida tecnica in panchina.

Dalla reazione mostrata nel finale nell’ultima uscita, fino ai fattori che potranno fare la differenza in queste ultime giornate, il tecnico bianconero ha fatto il punto sul percorso dell’Atletico, chiamato a dare continuità e a confermare quanto di buono costruito finora.

Ecco le dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “A Pomezia sapevamo di affrontare una squadra in salute, organizzata e difficile da superare, soprattutto in casa. Per questo il modo in cui è arrivato il pareggio dà ancora più valore alla prestazione. Dopo aver creato tanto e condotto a lungo la gara, riuscire a riprenderla nel finale è un segnale forte: la squadra ha dimostrato carattere, convinzione e la capacità di crederci fino alla fine. Contro la Maceratese sarà una partita diversa rispetto ai precedenti. Un cambio in panchina incide sempre, sia dal punto di vista tattico che mentale. Conosco Maurizio Lauro e mi aspetto una squadra solida, equilibrata e attenta nella fase difensiva, anche con poco tempo a disposizione. In questa fase ogni punto pesa e dà valore al percorso, quindi è importante continuare a muovere la classifica, anche nelle giornate meno brillanti. Sarà fondamentale mantenere continuità e saper gestire i momenti della partita”.

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