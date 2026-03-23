ASCOLI PICENO – Tre punti d’oro.
L’Atletico Ascoli, nel pomeriggio di domenica 22 marzo, ha battuto 2-0 la Maceratese al “Del Duca”. Match valevole per il girone F di serie D.
Decisive le reti di Maio e Minicucci nel secondo tempo. I PlayOff sono sempre più vicini per gli ascolani, quarto posto in classifica.
Di seguito il tabellino completo
ATLETICO ASCOLI: Di Giorgio; Mazzarani, Nonni (83′ De Santis), Feltrin; Bucco, Minicucci (86′ Camilloni), Vechiarello, Coppola (75′ Sbrissa), Sardo (74′ Antoniazzi); Maio, Didio (65′ Muro). A disp. Viganò, D’Alessandro, Garufi, Carbone. All. Seccardini
MACERATESE: Gagliardini; Perini, Lucero, Siniega; Mastrippolito (75′ Morganti), Donzelli (75′ Papa), De Angelis, Ciattaglia; Gagliardi; Osorio (89′ Cirulli), Ciabuschi (75′ Marras). A disp. Cusin, Ruani, Vallorani, Arbusti, Marchegiani. All. Pambianchi
Arbitro: Matteo di Sala Consilina (assistenti Pisu di Oristanio e Casula di Carbonia)
Reti: 50′ Maio (A), 69′ Minicucci (A)
Ammoniti: Perini, Gagliardi (M)
Spettatori: 430.
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo