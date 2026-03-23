OFFIDA – Il sindaco di Offida Luigi Massa ha accolto con entusiasmo l’esito del voto del referendum, sottolineando con forza il significato politico e civico del risultato. “È stato un risveglio della coscienza democratica e costituzionale della nostra nazione”, esulta il primo cittadino di Offida. Nella sua città il NO incassa il 56,90%.

I numeri, per Massa, parlano chiaro e raccontano una grande partecipazione consapevole: “In provincia il NO vince con il 52,06% contro il 47,44% del SÌ. Un risultato che trova conferma, e anzi si rafforza, nei centri più importanti: ad Ascoli il SÌ non riesce a superare il 49,55%, restando sotto la soglia decisiva; San Benedetto del Tronto il NO si impone con un solido 53,90% contro il 46,10%”.

Il primo cittadino ha parlato di “una risposta straordinaria dei cittadini”, evidenziando il valore del voto espresso: “Questa è la dimostrazione concreta di quanto gli elettori siano attenti, informati e profondamente consapevoli. Non ci troviamo di fronte a percentuali casuali, ma un vero e proprio risultato di popolo. Forte e inequivocabile”.

Con energia, il sindaco ha poi aggiunto: “Quando si parla di temi fondamentali come la Costituzione, i cittadini hanno dimostrato di voler essere protagonisti e di saper valutare con grande lucidità. Prima di mettere mano a principi così importanti, è giusto riflettere: e oggi arriva un messaggio chiarissimo in questa direzione”.

Infine Massa allarga lo sguardo al contesto più ampio, con una riflessione che parte dallo scenario regionale marchigiano dove, seppur con dati ancora in via di definizione, il NO si attesta intorno al 54%., fino al nazionale: “Questo risultato dimostra che la sensibilità degli elettori esiste, è viva ed è forte. I cittadini sanno riconoscere i momenti che contano e valutare le proposte con maturità. È una bellissima pagina di partecipazione democratica di cui dobbiamo essere orgogliosi”.

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