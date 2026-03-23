ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Ordinanza dirigenziale 162 del 21/03/2026 – Integrazione ordinanza dirigenziale 39 del 21/01/2026 – Regolamentazione della circolazione veicolare in Viale Indipendenza e Via Faleria per riqualificazione di strade e spazi urbani. Richiedente: Adriatica Bitumi
Con l’Ordinanza dirigenziale 162 del 21 marzo 2026 l’Amministrazione ordina di integrare l’ordinanza dirigenziale 39 del 21/01/2026 come segue:
1) dal 23 marzo 2026 al 25 marzo 2026 e comunque fino al termine dei lavori, in Viale Indipendenza (dalla rotatoria stazione all’intersezione con Via Ariosto nel tratto di volta in volta interessato dai lavori):
- il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, con orario 0-24;
- il parziale restringimento della carreggiata stradale;
- qualora la presenza dei lavori determini un restringimento della carreggiata e se la larghezza della strettoia è inferiore a mt. 5,60 occorrerà istituire il transito a senso unico alternato nel tempo, regolato dall’art. 42 c. 3 del DPR 16 dicembre 1992 495.
- Le disposizioni della presente ordinanza dovranno attuarsi con un numero adeguato di movieri e garantire in sicurezza, la svolta dei veicoli in Via Genova, Via G. Tranquilli, Via Ariosto-i Mulini).
2) dal 26 marzo 2026 al 27 marzo 2026 e comunque fino al termine dei lavori, in Via Faleria:
- il divieto di sosta con rimozione coatta con orario 0-24 ambo i lati;
- interdizione della circolazione veicolare dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 fino alle 18:00, nell’ottica di poter consentire il transito dei pedoni in sicurezza e la possibilità di accesso agli istituti scolastici ivi presenti.
- considerata la presenza di istituti scolastici, eventuale variazione di date dovranno essere comunicate con congruo anticipo.
3) di inserire tra le vie oggetto di lavori, Via Piemonte, che dovrà essere regolamentata durante i lavori di fresatura e bitumatura, nel rispetto di quanto disposto con ordinanza dirigenziale 539 del 21/08/2025 successivamente prorogata con ordinanza dirigenziale 39 del 21/01/2026
La data di inizio lavori in Via Piemonte dovrà essere comunicata al servizio di Polizia Locale con congruo anticipo.
Qualora in caso di condizioni meteo sfavorevoli o se, per eventuali difficoltà tecnico-organizzative, non si potesse procedere alle operazioni di getto per le data indicata, la validità e l’efficacia dei suddetti provvedimenti, sarà differita alle nuove date ed eventualmente a nuovi orari, da comunicare, allo scrivente ufficio via mail all’indirizzo sotto indicato.
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