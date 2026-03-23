CASTEL DI LAMA -Il “Avis ti dona, dona anche tu 2026” entra nel vivo. L’Avis Comunale di Castel di Lama annuncia con orgoglio che le uova di cioccolato da 2 chili sono state consegnate: un traguardo raggiunto grazie alla straordinaria adesione di oltre 70 attività commerciali del territorio.
Il Consiglio Direttivo desidera esprimere un profondo ringraziamento a tutti gli attori coinvolti.
Agli Esercenti: che con la loro disponibilità sono diventati preziosi partner nella sensibilizzazione alla donazione.
Ai Volontari Avis: per l’impegno costante per la comunità
L’estrazioni avverranno durante la settimana Pasquale.
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