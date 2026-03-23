La Raccolta Differenziata è stata il fulcro di tutte gli incontri, proprio perché è lo strumento più semplice e potente che abbiamo contro la dispersione dei rifiuti e ci permette di avviare correttamente i processi di riciclo

OFFIDA – Venerdì 20 Marzo, si è concluso il progetto Scuola A Rifiuti Zero alla Scuola Primaria di Offida. Una settimana ricca di incontri che hanno coinvolto tutte le classi, dalla prima alla quinta, regalando ai ragazzi un momento di formazione e creatività.

Ad organizzare gli incontri sono state i volontari delle associazioni Marche a Rifiuti Zero e Il Borgo, in particolare ringraziamo Marta e David che hanno accompagnato bambini e ragazzi in questo viaggio sulla sostenibilità.

A concludere il viaggio sono stati i saluti istituzionali portati dal Sindaco Luigi Massa, insieme alle parole dell’Assessore all’Istruzione Isabella Bosano e dell’Assessore all’Ambiente Fabio Amabili, che hanno sottolineato l’importanza che l’ambiente ha per l’amministrazione e soprattutto il ruolo chiave che hanno i bambini, spesso più sensibili e informati dei genitori.

Altro protagonista indiscusso è stato il fumetto Le Avventure Di Superborghetto per salvare l’ambiente 4 che, grazie alle stampe fornite da PicenAmbiente, adesso è presente in tutte le classi della scuola e può essere utilizzato come sostegno didattico per trattare temi come quello della Raccolta Differenziata.

La Raccolta Differenziata è stata il fulcro di tutte gli incontri, proprio perché è lo strumento più semplice e potente che abbiamo contro la dispersione dei rifiuti e ci permette di avviare correttamente i processi di riciclo che sono fondamentali per evitare di sprecare tonnellate di materia prima.

A sconvolgere i ragazzi è stato scoprire che i rifiuti sono un’invenzione umana e grazie alle immagini del film WALL-E hanno capito maggiormente l’importanza di non vedere il rifiuto come qualcosa di finito, ma come una risorsa che può prendere nuova vita. L’ispirazione è la natura stessa, perché tutto in natura è ciclico e noi possiamo imitarla grazie all’Economia Circolare.

Dopo un profondo momento di formazione e condivisione, i bambini e i ragazzi si sono messi all’opera per dare sfogo alla loro creatività scrivendo un loro personale fumetto per raccontare (o meglio, salvare) l’ambiente e i concetti appena appresi. Ogni gruppo di ragazzi ha collaborato per realizzare una breve storia, ispirandosi a Superborghetto o facendo di loro stessi i protagonisti della loro storia.

La Raccolta Differenziata è diventata così una scusa per parlare di amicizia e lo strumento più forte per distruggere i mostri dell’inquinamento.

Il progetto è stato iscritto tra gli eventi della Giornata internazionale Rifiuti Zero, che si festeggia il 30 marzo su iniziativa dell’ONU per promuovere la gestione sostenibile dei rifiuti, l’economia circolare e la riduzione dei consumi. L’obiettivo è sensibilizzare su stili di vita che minimizzano gli scarti, combattono i cambiamenti climatici e proteggono la natura.

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