ASCOLI PICENO – L’incontro di mercoledì 25 marzo 2026 del 22° ciclo primaverile delle “Passeggiate Vagabonde” della Fondazione Don Giuseppe Fabiani – ore 17,30 presso la sede della Fondazione in via Annibal Caro 36 – ha per tema il Censimento e recupero dei Beni Culturali: dalle fontane e affreschi devozionali ai passetti.

Dopo le iniziative degli anni passati dedicate dapprima al censimento e recupero delle fontane ottocentesche in travertino e poi agli affreschi devozionali che abbelliscono piazze, vie e rue della città, Gianni Silvestri pone sotto osservazione un altro elemento caratteristico ascolano, i passetti, oggetto di imminenti lavori di recupero ed illuminazione. All’illustrazione dei 35 passetti ascolani seguirà una passeggiata nei dintorni della sede passando per alcuni di es

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.