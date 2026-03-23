ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comitato Società Civile per il No del Piceno.

Oggi è una grande giornata, la vittoria del No è una grandissima soddisfazione per tutte e tutti. La Costituzione è salva dall’ennesimo tentativo di modifica che avrebbe compromesso l’equilibrio dei poteri.

Ovviamente siamo estremamente soddisfatti del risultato che vede le ragioni del No affermarsi anche nel Piceno, ben oltre ogni più rosea aspettativa, e mostrano che quando si tratta di difendere la Costituzione, la maggioranza dei cittadini del Piceno risponde con consapevolezza e responsabilità, e ribadisce la Costituzione come sua strada maestra. Ci fa particolare piacere che questo risultato straordinario sia maturato con una alta affluenza in quasi tutti i Comuni.

Il “No” è prevalso nella larga maggioranza dei comuni della Provincia, in molti con percentuali anche larghe, ed è prevalso sia a San Benedetto che ad Ascoli Piceno, nonostante la grande mobilitazione per il Sì messa in campo da esponenti politici locali e anche da esponenti delle Istituzioni.

Vogliamo ringraziare tutte le Organizzazioni e Associazioni che hanno animato questo Comitato per il grande lavoro svolto: CGIL, ANPI, ARCI, ACLI, Libera -Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Rete degli Studenti Medi (Robin Hood e La Fenice), Tavolo Piceno Acqua Bene Comune, SUNIA, Unione Inquilini, Federconsumatori, Legambiente e Auser. Un lavoro collettivo che abbiamo portato avanti con banchetti, momenti di confronto e tante iniziative e di cui siamo orgogliosi e per il quale vogliamo ringraziare le tante e tanti militanti che si sono messi a disposizione. Oggi è davvero una bella giornata.

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