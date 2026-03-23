ASCOLI PICENO – Il Piceno si conferma fortemente attrattivo in occasione delle Giornate FAI di Primavera: tra Ascoli Piceno, Grottammare e Acquaviva Picena nei due giorni sono state registrate complessivamente 12.200 visite, con circa il 35% dei visitatori provenienti da fuori provincia e da altre regioni.

Un successo per l’intero territorio piceno e grande soddisfazione per tutti i Volontari, che hanno dedicato tempo e passione per rendere possibile la fruizione di luoghi inediti e solitamente inaccessibili, nonostante le basse temperature del fine settimana.

Ad Ascoli Piceno le aperture della Delegazione FAI di Ascoli hanno suscitato grande interesse, con 3.700 visite in totale nel week end, in particolare i Saloni Privati dell’Episcopio e il Forte Malatesta, dove cicerone d’eccezione per alcune ore è stato il professor Papetti, che ha accompagnato i visitatori in un affascinante viaggio alla scoperta delle pregevoli opere di Sant’Angelo Magno, temporaneamente visitabili in occasione delle Giornate FAI.

Ad Acquaviva Picena si è registrato un forte interesse per l’intero Borgo aperto dal Gruppo FAI di San Benedetto, con particolare attenzione ai palazzi nobiliari aperti per la prima volta al pubblico, per un totale di 4.900 visite nel weekend. Grande curiosità anche per l’affresco della Madonna della Pietà.

A Grottammare, infine, la “chicca” nazionale del Giardino Segreto di Villa Sgariglia ha fatto segnare numeri da record per le Marche, attirando visitatori da tutta la regione incuriositi della possibilità di poter scoprire il giardino segreto e il suo aranceto, preziosa testimonianza dell’antica coltivazione dell’arancio del piceno nel territorio costiero. Il bene scelto dalla Delegazione di Ascoli, in soli due giorni, è stato visitato da 3.600 persone, di cui 2.500 solo nella giornata di domenica, numeri straordinari, a testimonianza di come il patrimonio artistico e culturale del territorio continui a suscitare interesse tra cittadini e turisti italiani e stranieri, offrendo l’opportunità di scoprire una splendida testimonianza di villa nobiliare marchigiana.

“Siamo molto soddisfatti dell’apprezzamento dimostrato dai visitatori. più di 12.000 visite in soli due giorni! La preparazione delle Giornate FAI richiede tempo, impegno e grande passione da parte di tutti i Volontari coinvolti, che si dedicano con entusiasmo affinché i beni nascosti del territorio possano essere scoperti e valorizzati. Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, ci hanno supportato nell’organizzazione: è stato un impegno importante per tutti, ma i risultati ci danno ragione e ci incoraggiano a proseguire con ancora maggiore determinazione in questa direzione” dichiara Erika Filipponi, Capo Delegazione FAI Ascoli Piceno.