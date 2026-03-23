ASCOLI PICENO – La Polisportiva Borgo Solestà annuncia con grande emozione la quarta edizione del Memorial Corradetti-Gabrielli, un appuntamento ormai consolidato nel panorama sportivo e sociale del territorio ascolano, in programma per sabato 28 marzo 2026 presso il Campo Sportivo di Monterocco.

La manifestazione prenderà il via già dalle ore 9.15 con il raduno delle squadre partecipanti, mentre il quadrangolare avrà inizio alle ore 10 e proseguirà per tutta la mattinata. A seguire, intorno alle ore 12 si terrà la cerimonia di premiazione, accompagnata da un momento conviviale con rinfresco, occasione ulteriore per condividere valori e significato dell’iniziativa. In caso di condizioni meteo avverse, l’evento si svolgerà presso il palazzetto di Monterocco, garantendo comunque il regolare svolgimento del programma.

Il Memorial nasce per ricordare due giovani figure profondamente legate alla Polisportiva e al progetto “Facciamo gol alla disabilità”, autentiche colonne portanti di un percorso che ha fatto dell’inclusione attraverso lo sport la propria missione. Si tratta appunto di Riccardo Corradetti (morto nel 2021 a 41 anni) e Yuri Gabrielli (morto nel 2023 a 32 anni). Il loro entusiasmo, la loro dedizione e la loro passione continuano ancora oggi a rappresentare una fonte di ispirazione per atleti, volontari e sostenitori, rendendo questo evento non solo un torneo sportivo, ma un momento di intensa partecipazione emotiva e condivisione collettiva.

Protagoniste in campo saranno quattro squadre rappresentative di importanti realtà produttive del territorio e del panorama nazionale: Elantas, Barilla, Pfizer e Ciam. La loro adesione testimonia una sensibilità concreta verso i temi della responsabilità sociale e dell’inclusione, rafforzando il legame tra il mondo dello sport e quello dell’impresa. Un contributo prezioso che conferisce all’iniziativa un valore ancora più significativo, trasformando la competizione in un’occasione di incontro tra diverse esperienze unite da un obiettivo comune.

Il IV Memorial Corradetti-Gabrielli si conferma dunque come un evento capace di coniugare sport, memoria e impegno civile, coinvolgendo atleti, famiglie, istituzioni e aziende in una giornata all’insegna dei valori più autentici dello sport: rispetto, solidarietà e partecipazione.

La Polisportiva Borgo Solestà rivolge un invito aperto alla cittadinanza a partecipare numerosa, per sostenere i protagonisti in campo e condividere un momento che rappresenta al meglio lo spirito della comunità ascolana. La presenza delle istituzioni locali sarà particolarmente significativa nel ribadire l’importanza dello sport integrato come strumento di crescita sociale e culturale.

Un appuntamento da non perdere, dunque, in cui il ricordo si trasforma in energia positiva e lo sport diventa linguaggio universale di inclusione.

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