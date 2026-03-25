ASCOLI PICENO – Come comunicato dalla società E-Distribuzione, si informa la cittadinanza che nella giornata di mercoledì 25 marzo 2026, dalle ore 08:30 alle ore 16:25, sarà interrotta l’erogazione di energia elettrica in via B. Tucci, sede degli uffici dei Servizi Politiche Sociali/ATS, per lavori di manutenzione sugli impianti.
Durante tale fascia oraria, i servizi telefonici dei Servizi Sociali non saranno attivi.
Per comunicazioni urgenti, sarà possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ai numeri 0736 298916 – 0736 298910 oppure inviare una email all’indirizzo [email protected].
Il personale dell’URP provvederà a inoltrare le richieste agli operatori dei Servizi Sociali.
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